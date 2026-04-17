Giuseppe Conte sta con Trump pur di scalzare Meloni

Alle prese con la politica in generale, ma con quella italiana in particolare, non si è mai abbastanza maliziosi, come già raccomandava il tanto citato Giulio Andreotti. Che si vantava di “azzeccarci” ogni volta che pensava male, appunto, di qualcosa odi qualcuno. È durato solo 24 ore il sospetto, timore e quant’altro che finisse per essere rappresentata a sinistra, e dintorni, come una sceneggiata il duro scontro avvenuto fra Trump e Meloni, o viceversa. Il Trump “scioccato” dal giudizio severamente critico espresso dalla Meloni sui suoi attacchi al Papa, pur o soprattutto americano, che non condivide le guerre apocalittiche che il presidente degli Stati Uniti apre, conduce, interrompe e riprende per far tornare il nemico di turno all’“età della pietra”. La Meloni scioccata a sua volta dalla reazione di Trump, che l’ha accusata praticamente di non avere il coraggio che proprio lui le aveva internazionalmente attribuito dandole della “fantastica”. Scioccata, ripeto, anche lei e orgogliosa di avergliene cantate più forte di chiunque altro.

Giuseppe Conte, il paracarro in un vicolo cieco Vedrete se prima o dopo, ma più prima che dopo, non si sosterrà a sinistra che la polemica esplosa fra la ...

Si sono sprecati commenti e vignette sui due “ex amici” e sulle derivabili prospettive di politica estera e interna. Ma ieri un giornale che Giuseppe Conte stesso ha raccontato di leggere ogni giorno, e forse qualche volta ispira con l’autorità conferitagli dal direttore che lo considera il migliore presidente del Consiglio avuto dall’Italia dopo Camillo Benso di Cavour, ha gridato e stampato in rosso sangue in prima pagina: «Macchè rottura». È naturalmente Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Che questa volta ha declassato a inutile la rubrichetta della Cattiveria che sistema ogni giorno in fondo pagina. Qualche volta, lo confesso, anche spiritosa ed efficace davvero nella sua stringatezza, quasi di scuola montanelliana, che d’altronde Travaglio ha frequentato in gioventù. La prova della sceneggiata, di quel “macchè rottura” è stata trovata o indicata nell’intenso traffico militare nella base americana di Aviano, al Nord, dove da un bel po’ di settimane transitano armi e mezzi utili alla guerra all’Iran, impediti invece di recente dal governo italiano nella base di Sigonella, al Sud.

Scontro Trump-Meloni, le traveggole di Repubblica: "Mai così in basso nemmeno a Sigonella" In redazione a Repubblica sembrano aver accolto lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni con un misto di entusiasmo ...