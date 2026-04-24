Carlos Alcaraz salta anche il Roland Garros: "Momento complicato. I risultati dei test di oggi..."

Nuovo forfait per Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo non sarà al prossimo Roland Garros. In un messaggio diffuso sui suoi profili social, Alcaraz ha annunciato: "Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l'evoluzione per decidere quando torneremo in campo. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti".

Il numero due del ranking Atp starà dunque due mesi fuori, anche se in passato ha dovuto fare i conti con uno stop più lungo (out da novembre 2022 a febbraio 2023). Oltre a perdere 3000 punti nel ranking fra Roma e Roland Garros, con la sua assenza permetterà a Sinner di essere il grande favorito sulla terra rossa parigina: per il 24enne altoatesino la chance dunque di completare il Career Grand Slam oltre a ridurre il divario da Alcaraz - in questo momento avanti 7-4 - in termini di Major vinti.