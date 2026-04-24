Carlos Alcaraz salta anche il Roland Garros: "Momento complicato. I risultati dei test di oggi..."

Nuovo forfait per Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo non sarà al prossimo Roland Garros. In un messaggio diffuso sui suoi profili social, Alcaraz ha annunciato: "Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l'evoluzione per decidere quando torneremo in campo. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti".
Il numero due del ranking Atp starà dunque due mesi fuori, anche se in passato ha dovuto fare i conti con uno stop più lungo (out da novembre 2022 a febbraio 2023). Oltre a perdere 3000 punti nel ranking fra Roma e Roland Garros, con la sua assenza permetterà a Sinner di essere il grande favorito sulla terra rossa parigina: per il 24enne altoatesino la chance dunque di completare il Career Grand Slam oltre a ridurre il divario da Alcaraz - in questo momento avanti 7-4 - in termini di Major vinti.
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Intanto il tennista altoatesino ha vinto all'esordio al Masters 1000 di Madrid contro il francese Benjamin Bonzi. Ma non senza faticare. "Ho fatto molta fatica, ma me lo aspettavo perché qui le condizioni di gioco sono abbastanza uniche - ha spiegato lui stesso - non è semplice, sto cercando di trovare un buon ritmo e sono contento di come ho reagito". E ancora: "Cercherò di migliorare, ora proverò a sfruttare il giorno di riposo. Non penso al possibile record dei cinque Masters 1000 di fila. So cosa significherebbe, ma mi concentro su un giorno alla volta e vedremo cosa succederà".