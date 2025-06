Jannik Sinner e Badio, la frase rubata: "Ora è il tuo turno di ingoiare m***da"

Sui professionisti Marco Panichi e Ulises Badio nessuno nel mondo del tennis di altissimo livello ha nulla da ridire. Grande esperienza, grande preparazione. E allora perché Jannik Sinner ha deciso di divorziare dal suo preparatore atletico e dal suo fisioterapista, per giunta a poche ore dal debutto sull'erba di Wimbledon?

In assenza di un comunicato ufficiale che arriverà con ogni probabilità tra qualche ore, il tam tam si concentra su aspetti extra-sportivi. Che in uno staff come quello del numero 1 del ranking Atp contano tanto quanto la gestione di un infortunio o la preparazione atletica in vista di uno Slam. Nulla può sfuggire al controllo di chi comanda, cioè Jannik in collaborazione con i suoi due fidatissimi coach, Simone Vagnozzi e Darren Cahill. E sebbene, come detto, Badio e Panichi godano di grande stima nel circuito evidentemente qualcosa hanno sbagliato. O più semplicemente qualcosa non è filato giusto in una collaborazione nata nel settembre del 2024, quando l'altoatesino decise di cacciare Umberto Ferrara e Giacomo Naldi ritenuti i responsabili del pasticcio Clostebol che gli sarebbe poi costato il doloroso stop di 3 mesi.