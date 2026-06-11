Mondiali 2026, cerimonia degli inni stravolta: "Un'idea di Del Piero"

Cambia la cerimonia degli inni ai Mondiali 2026. In particolare, è stato deciso che al momento degli inni nazionali in campo ci saranno tutti i calciatori a disposizione, posti esattamente al limite del rispettivo cerchio di centrocampo. Dunque, sulle rispettive metà campo ci saranno i bandieroni dei Paesi le cui squadre dovranno affrontarsi. "Una nuova e audace versione di tutta la procedura che avviene prima del calcio d’inizio, in modo da rafforzare il legame tra giocatori e tifosi, esaltando al contempo un momento già di per sé carico di significati", aveva spiegato qualche tempo fa la Fifa in un comunicato.

La nuova cerimonia prevede che i calciatori entrino in campo passando attraverso un tunnel e sotto un arco, per poi collocarsi nella rispettiva metà campo mettendosi sul cerchio di centrocampo, faccia a faccia con gli avversari. A quel punto partiranno gli inni nazionali. Per le partite della fase calda del torneo ci saranno addirittura i fuochi d'artificio. "Volevamo continuare a innovare il modo in cui si vive il gioco", aveva detto Gianni Infantino, presidente Fifa.