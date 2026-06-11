Mondiali 2026, cerimonia degli inni stravolta: "Un'idea di Del Piero"

Cambia la cerimonia degli inni ai Mondiali 2026. In particolare, è stato deciso che al momento degli inni nazionali in campo ci saranno tutti i calciatori a disposizione, posti esattamente al limite del rispettivo cerchio di centrocampo. Dunque, sulle rispettive metà campo ci saranno i bandieroni dei Paesi le cui squadre dovranno affrontarsi. "Una nuova e audace versione di tutta la procedura che avviene prima del calcio d’inizio, in modo da rafforzare il legame tra giocatori e tifosi, esaltando al contempo un momento già di per sé carico di significati", aveva spiegato qualche tempo fa la Fifa in un comunicato.
La nuova cerimonia prevede che i calciatori entrino in campo passando attraverso un tunnel e sotto un arco, per poi collocarsi nella rispettiva metà campo mettendosi sul cerchio di centrocampo, faccia a faccia con gli avversari. A quel punto partiranno gli inni nazionali. Per le partite della fase calda del torneo ci saranno addirittura i fuochi d'artificio. "Volevamo continuare a innovare il modo in cui si vive il gioco", aveva detto Gianni Infantino, presidente Fifa.
Mondiali 2026, la Norvegia è una lezione per l'ItaliettaLo specchio in cui il nostro sistema calcistico deve guardarsi per capire come ripartire. Parliamo della Norvegia. Tifar...
Proprio Infantino, alla vigilia del Mondiale, ha svelato che l'idea, almeno in parte, è opera di Alessandro Del Piero. "Vogliamo sempre fare qualcosa di nuovo, non si tratta in questo caso di un'idea legata al business. Tutto è nato da una conversazione con Alessandro Del Piero. Qualche mese fa mi ha detto: ‘Perché non fate entrare tutti i giocatori in campo per l'inno? Facciamo tutti parte della stessa squadra'", ha raccontato. Poi, scherzando, ha aggiunto: "Non so se me l'ha detto perché ha realizzato un gol storico, contro la Germania ai Mondiali 2006, partendo dalla panchina. A me è sembrata un'idea interessante, l'abbiamo proposta a giocatori e allenatori: tutti si sono detti favorevoli. Nel calcio di oggi abbiamo undici titolari, con cinque o sei sostituzioni. Ma tutta la rosa può scendere in campo ed è positivo che tutti i calciatori possano vivere il momento dell'inno".