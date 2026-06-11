Serena Williams, il sogno subito spezzato: infortunio e ritiro

È durato solo una partita il tanto atteso ritorno in campo di Serena Williams. La regina del tennis, infatti, è stata costretta a ritirarsi dal Queen's - dove stava disputando il doppio con la 19enne Victoria Mboko - a causa di un infortunio al ginocchio sinistro della giovane canadese. Mboko, infortunatasi durante il match del singolare contro Katerina Pliskova, inizialmente aveva comunicato che il ritiro avrebbe riguardato solo il torneo singolare, ma gli esami di accertamento l'hanno convinta a dare forfait anche nel doppio. Nulla da fare, dunque, per Serena, che ora si concentrerà sul torneo di Berlino e valuterà se chiedere una wild card per il doppio anche a Wimbledon.

Williams, vincitrice di 23 tornei dello Slam, era tornata in campo a distanza di quattro anni dall'ultima volta vincendo 7-6 6-2 al primo turno sull'erba del Queen's contro la coppia formata dalla statunitense la statunitense Nicole Melichar-Martinez e dall'australiana Erin Routliffe. Ma, al di là del risultato e del tennis espresso - tutta da verificare la sua tenuta nel singolo - è stato mediaticamente un rientro in grande stile.

La Williams è apparsa in discreta forma, anche se, come ha dichiarato lei stessa: "non ho bisogno di vincere perché ho vinto più di quanto la maggior parte delle persone riesca a vincere in tutta la vita". Dopo la vittoria, ha detto: "È stato molto bello. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa". L'infortunio di Mboko ha un po' frenato l'entusiasmo intorno a Serena, che però è determinata a tornare in campo il prima possibile. Come detto, il prossimo obiettivo è il torneo di Berlino, al via già sabato prossimo.