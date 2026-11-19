Valentino Rossi ha riconosciuto al padre Graziano una percentuale di ogni suo guadagno per tutta la carriera, restituendogli così l’investimento fatto quando era ancora un ragazzino. È uno dei passaggi più personali di ‘La mia storia’, l’autobiografia del nove volte campione del mondo scritta insieme a Giorgio Terruzzi e pubblicata da Rizzoli. Un racconto che, oltre ai successi in pista, affronta anche la frattura dolorosa con il padre, oggi al centro di una vicenda familiare e giudiziaria.

Tutto comincia nel 1995. Valentino ha 16 anni e per correre nei campionati italiano ed europeo servono circa 80 milioni di lire (all’incirca 490 euro). A trovare quei soldi è Graziano, che coinvolge alcuni sponsor e permette al figlio di continuare il percorso nel motociclismo. Rossi non dimentica quel sostegno: “Ho destinato a lui una percentuale di ogni mio guadagno. Questo per tutta la mia carriera, anno dopo anno, sempre”, scrive. Non rivela la cifra esatta, ma riconosce che per il padre quell’investimento si è trasformato in ”un ottimo affare”.

Il rapporto, però, negli anni cambia. Valentino decide di affidare la gestione della carriera ad altre persone, anche per evitare le interferenze del padre durante i Gran Premi. Nonostante le discussioni, il legame resta a lungo forte. Nel 2020, ricorda il campione, c’era ancora un appuntamento fisso: il “Graziano day”, ogni martedì, per mangiare insieme e parlare. Poi arriva la rottura. Nel libro Rossi respinge le accuse del padre, che lo aveva descritto come interessato al suo patrimonio: “I soldi in questa storia non c’entrano nulla. Almeno per me. C’entra altro”.

A preoccuparlo ora è soprattutto la salute di Graziano. L’ultima volta che lo ha visto, racconta, “a momenti non lo riconoscevo, si rivolgeva a me come non aveva mai fatto. Mi sono preoccupato davvero per la sua salute”. La vicenda è passata anche dai tribunali: nel 2025 Valentino ha perso l’incarico di amministratore di sostegno del padre e nel giugno 2026 è stata archiviata la denuncia contro la moglie di Graziano, Ambra Arpino. La riconciliazione, tuttavia, non è esclusa. Alla presentazione del libro Rossi ha detto: “Io ci credo, perché anche la famiglia merita, ed è importante”.