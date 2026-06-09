Torino, il tifoso della Juventus ferito? Ecco le sue prime parole: "Fuori dalla Champions"

"Sto bene, sono felice di essere uscito finalmente. Ho solo un leggero mal di testa, tutto il resto è ok". Con queste parole Marco Leonardo Basoccu ha lasciato oggi l'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato dal 24 maggio dopo il grave trauma cranico riportato durante gli scontri avvenuti prima del derby Torino-Juventus. Il tifoso juventino di 36 anni, la cui prognosi è stata sciolta nelle scorse ore, ha ringraziato il personale sanitario che lo ha assistito durante il ricovero. "Colgo anche l'opportunità per ringraziare tutto il personale, gli assistenti, tutti quanti sono stati gentilissimi e molto cordiali con me".

Basoccu ha spiegato che il percorso di cura non è ancora concluso. "Adesso ci vorrà ancora un po' per la ripresa totale, ci sarà un'altra operazione, ci pensiamo con calma". Quanto al momento del ferimento, il trentaseienne continua a non avere ricordi. "No", ha risposto alla domanda se ricordasse qualcosa di quei momenti. "Ricordo qualcosina del prima. Devo ancora capire le vicende reali che sono successe, devo ancora parlare con le persone che erano con me, non le ho ancora sentite tutte, però non ho una memoria ben chiara di quello che è accaduto". Nei giorni scorsi Basoccu è stato sentito dagli inquirenti che stanno ricostruendo la dinamica del ferimento. "Sì, certo, sono venuti a interrogarmi in stanza, però come ho detto a loro e a voi non ricordo nulla di quello che è successo".