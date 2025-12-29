Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Andy Carroll, arrestato l'ex bomber dell'Inghilterra: rischia 5 anni di carcere

lunedì 29 dicembre 2025
Andy Carroll, arrestato l'ex bomber dell'Inghilterra: rischia 5 anni di carcere

1' di lettura

Andy Carroll rischia una condanna al carcere. L'ex attaccante del Liverpool e del Newcastle United, che il prossimo 6 gennaio compirà 37 anni, è stato accusato di aver violato un ordine restrittivo e dovrà comparire martedì davanti al tribunale di Chelmsford. Lo rivela il tabloid inglese The Telegraph.

L'ex nazionale inglese (9 presenze e 2 gol) era stato arrestato il 27 aprile all'aeroporto al suo ritorno nel Regno Unito dalla polizia dell'Essex per fatti risalenti al mese di marzo. Un ordine restrittivo, o ordine di protezione, è un'ingiunzione civile volta a impedire a una persona di avvicinarsi o contattare un'altra persona, o di recarsi a un indirizzo specifico. Il mancato rispetto dell'ordine costituisce un reato che, a seconda delle circostanze, può comportare una pena detentiva fino a 5 anni.

Carroll, che nella sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di Liverpool, West Ham e Newcastle, attualmente gioca per il Dagenham and Redbridge (Sesta Divisione), dopo la sua esperienza con con il Bordeaux nella stagione 2024-2025. 

tag
andy carroll
inghilterra
liverpool
newcastle

Dopo il fattaccio Il rigore stronca-Inter? Benedetto sia il Var, non chi lo maltratta

In scia al governo italiano Migranti, "porti chiusi": la svolta di danesi e inglesi, la sinistra italiana è rimasta sola

Quanta amarezza Inter-Liverpool, Cristian Chivu in "fissa": le uniche due parole

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, "si è dimesso": terremoto-mattone, cosa sta succedendo

Jannik Sinner, "si è dimesso": terremoto-mattone, cosa sta succedendo

Roberto Tortora
Kyrgios umiliato dalla Sabalenka, il punto che fa il giro del mondo

Kyrgios umiliato dalla Sabalenka, il punto che fa il giro del mondo

Roberto Tortora
Inter, Chivu gela Conte: "Io non faccio casino", altissima tensione

Inter, Chivu gela Conte: "Io non faccio casino", altissima tensione

Kyrgios, la pagliacciata con Sabalenka: com'è finita la "Battaglia dei sessi"

Kyrgios, la pagliacciata con Sabalenka: com'è finita la "Battaglia dei sessi"

Carlo Galati