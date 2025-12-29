Andy Carroll, arrestato l'ex bomber dell'Inghilterra: rischia 5 anni di carcere

Andy Carroll rischia una condanna al carcere. L'ex attaccante del Liverpool e del Newcastle United, che il prossimo 6 gennaio compirà 37 anni, è stato accusato di aver violato un ordine restrittivo e dovrà comparire martedì davanti al tribunale di Chelmsford. Lo rivela il tabloid inglese The Telegraph.

L'ex nazionale inglese (9 presenze e 2 gol) era stato arrestato il 27 aprile all'aeroporto al suo ritorno nel Regno Unito dalla polizia dell'Essex per fatti risalenti al mese di marzo. Un ordine restrittivo, o ordine di protezione, è un'ingiunzione civile volta a impedire a una persona di avvicinarsi o contattare un'altra persona, o di recarsi a un indirizzo specifico. Il mancato rispetto dell'ordine costituisce un reato che, a seconda delle circostanze, può comportare una pena detentiva fino a 5 anni.

Carroll, che nella sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di Liverpool, West Ham e Newcastle, attualmente gioca per il Dagenham and Redbridge (Sesta Divisione), dopo la sua esperienza con con il Bordeaux nella stagione 2024-2025.