Juve, un tank per Spalletti a centrocampo: il crac-scudetto?

Il mercato di gennaio della Juventus resta in una fase di studio, senza ancora colpi ufficiali, ma con diverse piste che continuano a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Tra i nomi che tornano con maggiore insistenza c’è quello di Federico Chiesa, profilo capace di accendere l’entusiasmo ma anche di dividere. L’idea di un suo ritorno a Torino affascina, anche perché l’esterno offensivo sarebbe ben disposto a rimettersi la maglia bianconera. Il vero nodo, però, è rappresentato dal Liverpool, che al momento non sembra intenzionato ad aprire a soluzioni morbide.

Il club inglese valuta Chiesa solo per una cessione a titolo definitivo, chiedendo una cifra attorno ai 12 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’investimento fatto poco più di un anno fa. La Juventus, invece, vorrebbe percorrere una strada diversa, puntando su un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, come la qualificazione alla prossima Champions League. I contatti tra le parti sono destinati a proseguire nei prossimi giorni, anche se l’operazione viene considerata più un’opzione di lusso che una priorità assoluta.

Ben diverso il discorso che porta a Franck Kessie. L’ex centrocampista del Milan, oggi in forza all’Al Ahli, viene visto come una vera occasione di mercato. Il suo contratto è in scadenza a giugno e la dirigenza bianconera starebbe valutando la possibilità di anticiparne l’arrivo già in questa finestra invernale. Le sue prestazioni in Coppa d’Africa sono monitorate con attenzione, mentre l’obiettivo sarebbe quello di liberarlo con qualche mese di anticipo, magari a costo zero. Sul tavolo ci sarebbe già un’ipotesi di accordo: un contratto quadriennale da circa 6 milioni di euro a stagione, per rinforzare in modo significativo il centrocampo della Juve.