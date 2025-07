Novak Djokovic, la profezia sussurrata all'orecchio di Cobolli

È la prima volta che il romano riesce ad arrivare così lontano in un torneo del Grande Slam e tutto l’ All England Club gli ha fatto gli applausi sul Centre Court. Ha dovuto abdicare dopo più di tre ore di gioco contro il maestro Djokovic, dopo aver cominciato vincendo il primo set al tie-break. Ora in semifinale non ci sarà il tanto atteso derby italiano, ma l’eterna sfida tra Nole e Sinner . Per il serbo, già vincitore sette volte a Londra, sarà la quattordicesima semifinale sull’erba inglese.

Durante l'intervista post partita, il serbo ha poi aggiunto: "Ha dimostrato di poter competere a questi livelli e sicuramente lo rivedremo in questi palcoscenici". Quindi, ci si proietta già alla semifinale: “Wimbledon era, è e sarà il torneo più speciale che abbiamo in questo sport. Significa tutto per me arrivare in fondo anche a 38 anni. Competere coi giovani mi fa sentire giovane. Cobolli è non so quanti anni più giovane di me e mi sono divertito ad affrontarlo. Ora tocca a Sinner: non vedo l’ora: sarà una gran partita”.