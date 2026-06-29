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Giorgia Meloni ricorda Oriana Fallaci: "L'Occidente resti unito e fedele a ciò che è"

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lunedì 29 giugno 2026
Giorgia Meloni ricorda Oriana Fallaci: "L'Occidente resti unito e fedele a ciò che è"

2' di lettura

"Nel giorno della nascita di Oriana Fallaci viene naturale tornare a uno dei temi che ha attraversato gran parte della sua attività, come scrittrice e giornalista, e che oggi appare più attuale che mai: il destino dell'Occidente e della sua identità": Giorgia Meloni l'ha scritto in un post su X per ricordare la giornalista e scrittrice, scomparsa 20 anni fa, in occasione del giorno della sua nascita. "L'Occidente non è soltanto uno spazio geografico o un sistema di alleanze. È una civiltà costruita nei secoli attorno alla libertà, alla dignità della persona, alla democrazia e al diritto. Un'eredità che appartiene a popoli diversi, ma legati da valori comuni", ha proseguito la premier.

"Possiamo avere idee e interessi differenti, possiamo discutere e confrontarci, è la forza delle democrazie. Ma c'è qualcosa che viene prima di ogni distinguo: la consapevolezza di appartenere ad una stessa civiltà e la responsabilità di custodirla - ha aggiunto la presidente del Consiglio -. Viviamo un tempo segnato da guerre, instabilità e profondi cambiamenti. Le grandi sfide del nostro tempo non ci chiedono di essere tutti uguali. Ci chiedono di restare uniti e fedeli a ciò che siamo. Perché gli scenari mutano, i governi si alternano, il mondo evolve, ma ciò che non può cambiare è la fedeltà ai principi che hanno fatto dell'Occidente la più grande esperienza di libertà della storia".

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