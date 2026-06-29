"Fortunatamente c'è Giorgia": il video di Fdi che gela Elly Schlein

“Fortunatamente l’Italia può contare su Giorgia Meloni. Una guida autorevole che non ha eguali”. È il copy che si legge sui profili social di Fratelli d’Italia, a corredo di un video che mostra il segretario nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, ballare e cantare divertita al Gay Pride che si è tenuto sabato scorso a Milano. Nel video la protagonista è lei, Elly Schlein, e Fratelli d’Italia le appiccica addosso una sentenza in primo piano: “Ricordate la sinistra dalla parte degli operai? Dimenticatela!!!”.

Il capo del PD è scatenato, prima si unisce al coro di voci che cantano una delle ultime hit della cantante Annalisa, una vera e propria icona gay e un simbolo per la comunità LGBTQ+ in Italia. Il brano, “Esibizionista”, la Schlein sembra conoscerlo a memoria: “Lui è un esibizionista, sesso e varietà, bello come una specie estinta, viene e se ne va. Succede (A chi?) alle ragazze perbene…”. Dopodichè, si passa ad una sonorità ancora più dance con la ballata di Lady Gaga “Born This Way”. Stefani Joanne Angelina Germanotta è una delle icone gay e queer più influenti del nuovo millennio. Proprio il brano in questione, pubblicato nel 2011, è diventato l'inno ufficiale dell'orgoglio queer a livello globale, celebrando l'accettazione di sé a prescindere da orientamento sessuale, razza ed etnia. Schlein non si sottrae al ballo di strada, insieme alla comunità festante. Smaltita la danza, ecco un momento più “romantic” con “Maledetta Primavera” di Loretta Goggi. Il brano del 1981, arrivato secondo al Festival di Sanremo, è da decenni un momento imperdibile nei Pride di tutta Italia, incluso quello storico di Milano.

Anche in questo caso, il capo del PD non si sottrae al canto a squarciagola. Insomma, in un momento di forte crisi per il Paese, Fratelli d’Italia sembra voler sottolineare quanto il capo dell’opposizione pensi più alle danze che ai problemi della classe operaia. Valanghe di commenti di sdegno, infatti, arrivano sotto al video postato da FdI, c’è chi scrive: “Sta gente pretende di avere la responsabilità di 70 milioni di persone. Degrado made in Italy”. Un altro utente commenta: “Questa gente noi la paghiamo per fare i nostri interessi, mai visto un politico rendersi cosi ridicolo agli occhi degli elettori, no, non c'è serietà”. Un altro, infine, conferma il senso del post di FdI: “La Schlein è solo capace di fare ‘balletti’. Giorgia Meloni Forever”.