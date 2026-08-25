L'aria che tira, Friedman senza freni: "Trump è un fuorilegge. Putin si gioca la vita"

Alan Friedman, interrogato a L'aria che tira sull'attuale situazione geopolitica, si è lasciato andare in un'analisi piuttosto cruda. Il giornalista statunitense si è inizialmente soffermato sul conflitto russo-ucraino e sulla attuale posizione di Vladimir Putin. "Se ci fossero veri sondaggi, Putin sarebbe come Trump in America con il 70% contro di lui. Forse la metà perché Putin è al potere da 27 anni e quindi ci sono generazioni intere che sono cresciute con il lavaggio del cervello della propaganda".

"Io credo - continua - che bisogna ricordare la storia. La storia ci insegna dall'epoca degli zar che quando un leader russo perde una guerra o si trova in un pantano durante un'invasione di un altro paese, storicamente quel leader viene fatto fuori attraverso un golpe. Muore generalmente o viene sostituito e messo in prigione. Quindi Putin gioca la sua vita, gioca il tutto per tutto qui. Il problema è che Putin ha un'economia che è disastrosa e senza l’appoggio della Cina è messo male".