Juventus, Yildiz out? Ecco il momento dell'infortunio

La gioia dei tifosi bianconeri per la vittoria all'esordio stagionale sul campo del Frosinone è stata frenata nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 24 agosto, quando ha iniziato a circolare la notizia di un possibile infortunio al piede sinistro per Kenan Yildiz. Un infortunio che potrebbe tenere il turco lontano dai campi per ben due mesi. Il problema fisico si sarebbe verificato proprio durante la trasferta ciociara, senza che nell’immediato post partita emergessero indicazioni in merito.
Gli esami di accertamento effettuati al J Medical hanno tuttavia evidenziato un problema piuttosto serio, per il quale non sarebbe da escludere la necessità di un intervento chirurgico. Ma qual è il contatto che avrebbe causato l'infortunio della stella turca? La risposta arriva da un video che sta circolando nelle ultime ore su X. Le immagini mostrano Yildiz che, circondato da tre giocatori del Frosinone, passa il pallone a un compagno; subito dopo il 10 subisce un pestone (step on foot) e cade a terra.
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Dopo l'intervento, che da regolamento avrebbe dovuto portare a un'ammonizione del giocatore gialloblu, il turco non sembra accusare alcun dolore. Ma questo non significa che l'infortunio sia meno grave. Infatti, come spiega a Tuttosport il dottor Fabrizio Tencone, potrebbe trattarsi di una frattura 'da stress', e cioè un infortunio che si forma nel tempo. "A volte queste fratture vengono definite 'da stress'. Non è un caso - dice Tencone - che abbia terminato la partita senza particolari dolori o sensazioni correlati all’infortunio: è un tipo di frattura che si forma gara dopo gara, allenamento dopo allenamento, piano piano". Aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.
Step on foot, manca un cartellino giallo ovviamente e in più il calciatore salterà un pezzo di stagione. Infortunio molto doloroso, hai la sensazione che ti ghiacci il piede #Yildiz https://t.co/bHbRa4byd0— Mirko Nicolino (@mirkonicolino) August 24, 2026