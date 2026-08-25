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Jannik Sinner, ancora controlli al J Medical: "Mi servirà del tempo..."

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martedì 25 agosto 2026
Jannik Sinner, ancora controlli al J Medical: "Mi servirà del tempo..."

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"Sono triste e deluso, mi servirà ancora tempo". Continua il calvario per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha dovuto rinunciare a partecipar ai prossimi Us Open. Il problema al ginocchio non gli dà tregua. Così l'azzurro ha optato per il riposo e per ulteriori controlli medici. Al contrario, il suo rivale di sempre Carlos Alcaraz sembra aver superato il fastidio al polso che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, facendogli saltare sia il Rolando Garros che Wimbledon. A New York ci sarà e si candida seriamente alla vittoria del grande Slam.

E Sinner? Il numero uno al mondo si è di nuovo recato al JMedical per sottoporsi a nuovi controlli e test al ginocchio destro, dopo il forfait agli US Open. Si tratta di un ritorno a Torino, dopo che l'azzurro si era già presentato lo scorso 15 agosto per sottoporsi a nuovi test clinici e proseguire il recupero dal problema al ginocchio, che lo aveva costretto a saltare anche Cincinnati. In quell'occasione l'obiettivo era valutare lo stato di salute del suo ginocchio per capire se avrebbe partecipate all'ultimo grande Slam della stagione. Ma Sinner può stare sereno: nonostante l'assenza a New York, non perderà il primato nel ranking Atp. Almeno per il momento.

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