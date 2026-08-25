Theo Hernandez e Milan, un clamoroso riavvicinamento: occhio a questa foto

Il Milan ha infatti cambiato pelle anche a livello dirigenziale e alcune delle persone finite nel mirino del francese non fanno più parte dello scenario di allora. Proprio questo potrebbe essere l'elemento più interessante guardando al futuro. In passato Theo aveva raccontato senza mezzi termini il proprio malcontento per la gestione del club, ricordando come il Milan fosse cambiato rispetto agli anni del suo arrivo. "Quando sono arrivato c'erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo . Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio", aveva detto.

Theo Hernandez manda un segnale al Milan. A poche ore dal successo rossonero a Torino, l'ex terzino del Diavolo, oggi all'Al-Hilal , ha ricondiviso su X il post con cui il club celebrava la vittoria all'esordio in campionato. Un gesto semplice, ma che riaccende inevitabilmente i riflettori sul rapporto tra il francese e la sua ex squadra, dopo un divorzio tutt'altro che sereno. Theo ha lasciato il Milan nell'estate scorsa per trasferirsi in Arabia Saudita, al termine di mesi complicati e di un rapporto ormai deteriorato con la società. Eppure, il legame con l'ambiente rossonero non sembra completamente cancellato, considerando la ricondivisione del risultato contro il Torino che può essere letta semplicemente come un gesto da ex, e che arriva in un momento particolare.

E ancora più netto era stato parlando della possibilità di tornare a Milano: "Avrei meritato un trattamento migliore". E alla domanda su un eventuale ritorno aveva aggiunto: "Finché ci sono certe persone non torno”. Oggi quelle condizioni sono cambiate. La società ha avviato una nuova fase e il Milan ha inaugurato il campionato con una vittoria che ha dato subito entusiasmo all'ambiente. Theo, intanto, osserva da lontano e manda un piccolo segnale social. Non significa che sia già nata una pista per un ritorno, né che il francese abbia cambiato idea sul suo futuro. Ma quel retweet riapre una porta che sembrava chiusa definitivamente. E soprattutto racconta che, nonostante l'addio polemico, il Milan non è mai diventato completamente un capitolo archiviato.