Sinner, Claudio Pistolesi: "Mi è successa la stessa cosa, come una martellata in testa"

“Mi è successa la stessa cosa di Sinner. Come se qualcuno mi avesse dato una martellata in testa". Claudio Pistolesi non ha dubbi nel rileggere il crollo fisico accusato da Jannik Sinner al Roland Garros. L'ex numero 70 del mondo, oggi allenatore e opinionista, torna con la memoria agli US Open del 1992, quando visse sulla propria pelle una situazione praticamente identica: ”Trovarsi avanti in quel modo e Sinner crollare così sembra quasi fantascienza — racconta nell’intervista a Fanpage — Mi ha ricordato una cosa che è successa a me agli US Open. Una situazione molto simile, causata dal caldo. Credo che Jannik non abbia voluto cercare scuse o attribuire la colpa al caldo, perché è un signore, ma secondo me c'entrava eccome”.

E ancora: “Ricordo benissimo che nel 1992 ero avanti due set e un break contro Thierry Champion — il suo racconto — Stavo giocando una delle migliori partite della mia vita sul cemento. Dominavo completamente. Anche lì c'erano oltre 40 gradi, con un'umidità mostruosa. È come se qualcuno ti desse una martellata in testa. Cominciai a barcollare”. Per Pistolesi non si tratta di un problema di preparazione atletica, ma di una reazione estrema dell’organismo: “Non riuscivo più a camminare, a respirare, a sudare in modo normale. Secondo me a Sinner è successa esattamente la stessa cosa. Ha avuto una sorta di colpo di calore. Le energie si sono spente all'improvviso. E non è una questione di preparazione fisica. Sinner è in una condizione straordinaria. Il problema è che, a certe temperature, il cervello viene sollecitato oltre il limite e smette di rispondere come dovrebbe.