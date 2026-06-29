Jannik Sinner a Wimbledon, l'avvertimento di Djokovic: "Attenzione". Quel dettaglio sul campo...

"Non ho consigli da dargli, ma voglio dirgli di godersi il momento, perché non ci sono troppi momenti del genere. Però attenzione, si scivola parecchio, dato che l’erba è fresca". È il simpatico avvertimento che Novak Djokovic rivolge a Jannik Sinner alla vigilia dell'esordio a Wimbledon, dove il numero uno del mondo inaugurerà il torneo da campione in carica. Per l'altoatesino sarà una prima volta assoluta. Come da tradizione, toccherà infatti al detentore del titolo aprire il programma sul Centrale, affrontando il serbo Miomir Kecmanovic. Un privilegio che Djokovic conosce bene, avendolo vissuto in più occasioni grazie ai suoi sette trionfi ai Championships.

I due hanno condiviso un allenamento sui campi dell'All England Club, partecipando anche a un'iniziativa degli organizzatori con i microfoni indossati. Tra una risposta e una battuta è emerso il rapporto di stima che lega il campione serbo e l’azzurro. Sinner, che non ha disputato tornei di preparazione sull'erba prima di Londra, ha spiegato di aver anticipato il suo arrivo proprio per prendere confidenza con la superficie: "Per me è il torneo più speciale che abbiamo in tutto l'anno e si può respirare la storia — ha detto il 24enne di Sesto Pusteria — Siamo arrivati qui piuttosto presto perché non avevo giocato nessun torneo sull'erba prima. Quindi, sì, è fantastico. È bello fare due palleggi sul Campo 1, che è molto simile al Centrale, il che è ottimo. E poi vedremo come andrà quest’anno".