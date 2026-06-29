Eugenia Roccella, FdI mostra la foto degli haters: "Parlano di amore ma alimentano odio"

Mentre proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari , ingegnere marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella disperso da sabato 27 giugno, gli odiatori seriali continuano a insultare. Questa volta però Fratelli d'Italia fa nomi e cognomi e con un post su Facebook mostra alcuni di questi ignobili commenti. "Parlano di umanità, sventolano gli arcobaleni, ma scatenano il loro odio contro il ministro Roccella in un momento drammatico per la sua famiglia. Dicono che l’amore sia universale, finché non riguarda chi non la pensa come loro", è la didascalia che accompagni il tutto.

E così sono stati tantissimi, al punto che la stessa Giorgia Meloni è intervenuta. "Leggere questi commenti, così vili e disumani, contro Eugenia Roccella, fa venire i brividi. C'è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Quando si arriva al punto di colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non ci si trova più nel regno dello scontro politico, ma in quello della miseria morale. È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando l'odio, la disumanizzazione e il disprezzo. E questa immondizia dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità".