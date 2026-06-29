Eugenia Roccella, FdI mostra la foto degli haters: "Parlano di amore ma alimentano odio"

Mentre proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella disperso da sabato 27 giugno, gli odiatori seriali continuano a insultare. Questa volta però Fratelli d'Italia fa nomi e cognomi e con un post su Facebook mostra alcuni di questi ignobili commenti. "Parlano di umanità, sventolano gli arcobaleni, ma scatenano il loro odio contro il ministro Roccella in un momento drammatico per la sua famiglia. Dicono che l’amore sia universale, finché non riguarda chi non la pensa come loro", è la didascalia che accompagni il tutto.
Poi ecco i commenti. Qui spunta un tale "gianguis" che scrive: "Purtroppo anche lui, come altri migliaia di migranti". Un chiaro riferimento alle politiche migratorie sostenute dal centrodestra. E ancora: "fuggi.mitigo": "Cuori spezzati sù forza gioggia combatti". Alessandra invece pubblica una foto di Shrek. "Roby.X_Iglesias": "Doveva succedere a lei e non riemergere mai più". "Il_posty_11": "Il karma". "Questa barbie legge" che scrive: "Oops". Non manca "_doremiky_": "Ora si farà consolare dai Pro Vita immagino".
Eugenia Roccella, il marito disperso nel lago di Vico: "Non è più riemerso dall'acqua"Scomparso nel lago di Vico, provincia di Viterbo, Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia Eugenia ...
E così sono stati tantissimi, al punto che la stessa Giorgia Meloni è intervenuta. "Leggere questi commenti, così vili e disumani, contro Eugenia Roccella, fa venire i brividi. C'è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Quando si arriva al punto di colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non ci si trova più nel regno dello scontro politico, ma in quello della miseria morale. È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando l'odio, la disumanizzazione e il disprezzo. E questa immondizia dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità".