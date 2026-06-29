Generale Vannacci, la sentenza dei sondaggisti: come può crollare al 4%

Roberto Vannacci è destinato a raccogliere i cosiddetti "voti antisistema", un tempo appartenuti al Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo, e a quello degli astenuti. Nei sondaggi di Fabrizio Masia di EMG Different, Futuro Nazionale è quotato 6,6% con un trend in continua ascesa. "Il potenziale di questo nuovo soggetto politico sarebbe certamente a doppia cifra", ha spiegato l'esperto a La Stampa. "Bisogna capire quando si andrà al voto per verificare se il trend in crescita si stabilizzerà o si invertirà in una decrescita – ha aggiunto – e le variabili in gioco sono molte, prima fra tutte la data delle prossime elezioni". Secondo il direttore di EMG Different giocherà un ruolo importante anche la legge elettorale al vaglio del Parlamento in questi giorni: "Chi vota, a seconda di come sarà impostata la campagna, potrà decidere se quello per Vannacci sia un voto utile oppure no, ammesso che il partito resti fuori dalla coalizione di centrodestra".

Se dovesse configurarsi questo scenario, Vannacci potrebbe crescere ulteriormente. "Se invece Vannacci entrasse nel centrodestra tenderebbe a perdere consenso - ha sottolineato Masia -. È molto più facile per lui starne fuori e criticare la linea del Governo, piuttosto che competere all'interno". Alla luce di questo dato, EMG ritiene che Futuro Nazionale potrebbe rappresentare il primo vero grande problema per il centrodestra. Dello stesso avviso anche Antonio Noto, dell'Istituto demoscopico Noto: "A oggi, se Futuro nazionale si presentasse da solo alle elezioni varrebbe all'incirca un 6% attirando una buona fetta dell'elettorato antisistema; se invece aderisse alla coalizione di centrodestra le stime ci portano al 4%". Ma l'adesione di Vannacci al centrodestra danneggerebbe anche tutti gli altri partiti della coalizione: "Vannacci farebbe perdere circa l'1,5% di consensi tra l'elettorato moderato di Forza Italia mentre Noi Moderati, quotato al momento all'1,5%, passerebbe a 0,5%, e anche una percentuale degli elettori di Fdi potrebbe preferire l'astensione. Il centrodestra quindi, secondo queste stime, avrebbe una probabilità maggiore di vincere le elezioni senza Futuro nazionale attestandosi 3 punti avanti al centrosinistra; con Vannacci invece ci sarebbe una sostanziale parità".