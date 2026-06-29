Jannik Sinner, caduta-choc a Wimbledon: gambe a compasso, l'urlo, la scarpa zuppa di sangue

Attimi di paura per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo di tennis è caduto sul 2-2 del terzo set contro Kecmanovic. Durante uno scambio, l'azzurro ha perso aderenza al terreno ed è scivolato in modo brusco. Le gambe si sono girate quasi come un compasso e Jannik ha urlato prima di rimanere a terra qualche secondo. Il movimento innaturale del ginocchio ha spaventato tutti. Compreso il suo staff. In seguito alla caduta, le telecamere hanno catturato un dettaglio: dalla scarpa bianca, sul lato esterno del piede, all'altezza del quinto dito, si vede comparire del sangue. Non si sa se sia dovuto proprio alla caduta oppure a una vescica.

Il timore è l'effetto sull'anca. Non a caso, poco dopo, Jannik ha provato a sbloccarla. Memore con ogni probabilità dei problemi riscontrati anche in passato proprio all'anca. Ad avvertirlo della difficoltà del campo era stato poco prima Novak Djokovic. "Non ho consigli da dargli, ma voglio dirgli di godersi il momento, perché non ci sono troppi momenti del genere. Però attenzione, si scivola parecchio, dato che l’erba è fresca", sono state le parole del tennista serbo.

In ogni caso il campione ha raggiunto le 78 settimane da numero 1 del mondo. L'azzurro, che a Wimbledon inaugura il programma del Centre Court, onore che spetta al campione in carica di singolare maschile nella prima giornata, vista l'assenza per infortunio di Carlos Alcaraz e il distacco maturato sugli inseguitori è sicuro di rimanere in vetta comunque vada il percorso ai Championships.

the scary sinner fall pic.twitter.com/jtAH54abw4 — TennisNow (@Tennis_Now) June 29, 2026