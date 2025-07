Sinner, Kyrgios frustrato: "Io non le ho fatte"

Non passa un giorno senza che al triste romanzone sportivo "Kyrgios contro Sinner" non si aggiunga un nuovo capitolo. E il bello è che alla fine fa sempre tutto lui, Nick Kyrgios, l'australiano che ormai in mancanza cronica di risultati (vuoi per i pesanti guai fisici, vuoi per l'attitudine un po' troppo poco professionale) si è trasformato in un (volgare) polemista.

Durante una delle sue tante ospitate nei podcast sul tennis, questa volta in un colloquio con il super coach Mouratoglou all'UTS Talk Show, Nick si è detto addirittura consapevole di aver esagerato nei confronti dell'altoatesino. E il motivo è semplice, quanto umanissimo: la frustrazione. "Ho avuto tanti infortuni. Gioco da quando avevo sette anni. Ho dedicato tutta la mia vita al tennis. Tutto quello di buono che ho nella vita arriva da lì. E ho sempre fatto tutto nel modo giusto. Quando vinco una partita, so che è solo per merito mio. Quindi ero arrabbiato, frustrato". Il riferimento, ovvio, è ancora un volta alla vicenda Clostebol.