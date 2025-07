Jannik Sinner, Cash disintegra Nick Kyrgios: "Triste che esista ancora chi..."

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon... e Nick kyrgios perde la testa. L'australiano, dopo la vittoria dell'azzurro su Carlos Alcaraz, si è lasciato andare a un unico rumoroso commento. Un semplice asterisco che testimonia tutta la sua malafede. I contrasti tra i due hanno origini antiche. Qualcuno sostiene che Kyrgios abbia preso in antipatia il numero uno al mondo per via della sua vecchia relazione con Anna Kalinskaya. Subito dopo è stato il grande accusatore dell'altoatesino quando è scoppiato il caso doping. Dopo il patteggiamento concordato con la Wada e, soprattutto, l'impresa di Londra, l'australiano non ha potuto fare altro che rosicare e rosicare.

Kyrgios, però, è stato subito smontato da Pat Cash. L'ex giocatore, attivo soprattutto negli anni ottanta, non ha usato mezzi termini. "Ho letto un sacco di sciocchezze sui social media, di persone che chiamano Jannik e Iga degli 'imbroglioni' del doping. È molto triste che persone così esistano ancora. Prima di sparlare, dovrebbero prendersi il tempo di informarsi e rivedere i protocolli seguiti per rilevare i risultati positivi e cosa è successo nei casi del giocatore italiano e della tennista polacca, anche se solo per dieci minuti". E ancora: "Se pensate che si siano dopati, siete pazzi. Sono i migliori al mondo. Tutti dovrebbero accettare la loro grandezza invece di sminuirli e raccontare bugie".