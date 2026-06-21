Jannik Sinner, ecco i guadagni per ogni minuto giocato: una cifra da capogiro

Jannik Sinner numero uno, anche negli incassi. Il campione, ad ogni successo ottenuto come numero uno al mondo, ha accumulato un gruzzoletto tutt'altro che esiguo. Il portale specializzato Tennis Connected ha calcolato quanto guadagnano i tennisti per ogni minuto passato in campo. Risultato? Il campione è numero uno anche qui. A parte per le sconfitte agli Australian Open, a Doha e ai Roland Garros, l'altoatesino ha guadagnato circa 1403 euro per ogni minuto giocato (1611 dollari).
Complici i cinque Masters 1000 che il tennista ha giocato e vinto da inizio anno fino a oggi: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Secondo posto in fatto di guadagni, ecco Carlos Alcaraz con 1320 euro. E ancora, terzo posto per l'ultimo vincitore dei Roland Garros, ossia Sascha Zverev. Quest'ultimo ha guadagnato 1149 euro ogni 60 secondi.
Jannik Sinner e il test di "Robin Hood": cosa sta succedendo a LondraJannik Sinner pronto a ripartire. Lasciatosi alle spalle quanto accaduto al Roland Garros, il numero uno al mondo ripart...
Intanto Sinner è a Londra da due giorni a inizia a prendere confidenza con i campi in erba. Il numero 1 del mondo sarà chiamato a confermare il titolo vinto a Wimbledon, primo italiano a riuscirci in singolare maschile, dal prossimo 29 giugno. L'azzurro ha svolto un primo allenamento sull'erba dell'All England Club, come documentano i social ufficiali del torneo che hanno pubblicato un breve video in cui si vede un piccolo show con Sinner protagonista tra colpi di racchetta e palleggi con i piedi.