Jannik Sinner, ecco i guadagni per ogni minuto giocato: una cifra da capogiro

Jannik Sinner numero uno, anche negli incassi. Il campione, ad ogni successo ottenuto come numero uno al mondo, ha accumulato un gruzzoletto tutt'altro che esiguo. Il portale specializzato Tennis Connected ha calcolato quanto guadagnano i tennisti per ogni minuto passato in campo. Risultato? Il campione è numero uno anche qui. A parte per le sconfitte agli Australian Open, a Doha e ai Roland Garros, l'altoatesino ha guadagnato circa 1403 euro per ogni minuto giocato (1611 dollari).

Complici i cinque Masters 1000 che il tennista ha giocato e vinto da inizio anno fino a oggi: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Secondo posto in fatto di guadagni, ecco Carlos Alcaraz con 1320 euro. E ancora, terzo posto per l'ultimo vincitore dei Roland Garros, ossia Sascha Zverev. Quest'ultimo ha guadagnato 1149 euro ogni 60 secondi.