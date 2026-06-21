Jannik Sinner, l'inquietante dubbio di Andy Roddick: "A Wimbeldon..."

Wimbledon incombe, terreno per il riscatto di Jannik Sinner dopo i guai del Roland Garros. Il ragazzo di San Candido si presenta da campione in carica. Ma sulle sue possibilità di successo, Andy Roddick esprime più di un dubbio. L'ex numero uno del mondo ha analizzato lo scenario in vista dello Slam londinese nell'ultima puntata del podcast Served with Andy Roddick, soffermandosi soprattutto sulle incognite che accompagnano il numero 1 al mondo. "Ci sono ancora dei punti interrogativi sull’italiano. E questa è un’occasione concreta per gli altri", ha spiegato Roddick, chiaro il riferimento alle condizioni di Sinner dopo le difficoltà emerse a Parigi.

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Tra coloro che potrebbero approfittarne, secondo Roddick, c'è in particolare Novak Djokovic. Il serbo resta infatti uno dei principali candidati al titolo sull'erba dell'All England Club. "L’ho visto alla gara di Formula 1 dello scorso weekend. Gli hanno chiesto quanto fosse entusiasta in vista di Wimbledon e lui ha risposto: 'Non vedo l’ora, perché non devo correre tanto quanto sulla terra battuta'. Sull’erba puoi tirarti fuori dai guai attraverso i colpi molto più che su qualsiasi altra superficie".

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