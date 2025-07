Carlos Alcaraz "fugge" da Toronto? Clamoroso: cosa sta succedendo in Spagna

"Carlos Alcaraz ha avvertito dopo la finale di Wimbledon che avrebbe ascoltato il suo corpo e dato priorità al riposo per arrivare nelle migliori condizioni possibili agli US Open, l'ultimo Grande Slam della stagione in calendario dal 24 agosto al 7 settembre. Al torneo dell'Ohio sarà allenato da Samuel López, mentre a New York sarà Juan Carlos Ferrero a subentrargli. I due allenatori hanno lavorato insieme al Roland Garros e a Wimbledon".

Dopo le dure critiche rivolte da Toni Nadal a Carlos Alcaraz, i giornali spagnoli sono scesi in campo per difendere il loro campione. Marca, per esempio, in un lungo articolo ha spiegato i motivi che hanno spinto il numero due al mondo a rinunciare a Toronto. Tra l’altro, la stessa decisione è stata presa anche da Jannik Sinner. Il motivo è il medesimo: entrambi hanno bisogno di ulteriore riposo dopo le fatiche di Parigi e Londra. "Alcaraz - si legge da più parti - conta di fare lo sgambetto a Sinner tra Cincinnati e New York".