Milan, l'ultima folle pista sull'allenatore: dall'America spunta questo nome

Sono ore caotiche e decisive per il Milan. Azzerata la dirigenza sportiva e tecnica, patron Gerry Cardinale e il suo consulente Zlatan Ibrahimovic, di fatto plenipotenziario rossonero, stanno cercando di trovare una pista per arrivare a individuare nuovo allenatore e nuovo direttore sportivo, senza contare che all'appello mancando anche due figure cruciali come il direttore tecnico e l'amministratore delegato. In via Aldo Rossi pare si brancoli nel buio, con la prima scelta Andoni Iraola già sfumata (il basco ex Bournemouth andrà al Bayer Leverkusen, che pare aver scavalcato anche il favorito Cyrstal Palace). Resta alla finestra Vincenzo Italiano, che ha rescisso ufficialmente con il Bologna. Tutto sembrava presupporre un suo passaggio al Napoli dopo l'addio di Antonio Conte, ma è arrivata la firma ufficiale di Massimiliano Allegri con gli azzurri. Sì, proprio quell'Allegri silurato da Cardinale dopo il clamoroso flop della mancata qualificazione in Champions League domenica scorsa.

Andoni Iraola "verso il no al Milan". Il motivo? Umiliante Il prescelto dal Milan potrebbe dire no a Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico basco Andoni Iraola, artefice...

The Athletic però rilancia una pista per certi versi clamorosa: quella di Mauricio Pochettino, ct degli Stati Uniti. L'argentino, che ha fatto benissimo al Tottenham per poi fallire al Psg e al Chelsea, fino a luglio sarà impegnato con la nazionale di Pulisic ai Mondiali casalinghi. Già questo non sembra deporre a suo favore, ma secondo il magazine americano Cardinale e Ibra avrebbero contattato pure lui per sondarne la disponibilità. Altri nomi in ballo, quelli di Xavi (ex Barcellona, oggi a spasso) e Oliver Glasner, che ha fatto benino al Crystal Palace.

Paolo Maldini sotterra Gerry Cardinale: "Io one man show? Si commenta da solo" Paolo Maldini ha risposto con una battuta ironica alle parole di Gerry Cardinale. Ospite degli Sky Inclusion Days, l&rsq...