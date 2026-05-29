Milan, Jaissle nuovo allenatore: ecco l'obiettivo di Rangnick

Il Milan accelera sulla scelta del nuovo allenatore, ma la sensazione è che il casting sia ancora completamente aperto. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono chiudere la questione in tempi rapidi, entro una settimana o poco più, e nelle ultime ore la lista dei candidati si è ulteriormente allargata.
Molto dipenderà anche dal futuro assetto dirigenziale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sul tavolo resta infatti il nome di Ralf Rangnick, profilo molto apprezzato da RedBird per guidare l’area sportiva rossonera. Ed è proprio Rangnick a spingere forte per Matthias Jaissle, allenatore tedesco dell’Al Ahli ed ex tecnico del Salisburgo nell’universo Red Bull. A soli 38 anni Jaissle si è già costruito una reputazione importante in Arabia Saudita, dove ha conquistato due Champions asiatiche consecutive allenando anche Franck Kessie. Il tecnico sarebbe intrigato dalla possibilità Milan, anche se resta da capire come potrebbe liberarsi dal contratto che lo lega all’Al Ahli fino al 2027.
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Ma il Milan non sta seguendo una sola pista. Nei giorni scorsi Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno incontrato Mauricio Pochettino, attuale ct degli Stati Uniti. L’argentino piace molto a Cardinale, anche se il suo contratto con la federazione americana e il Mondiale casalingo del 2026 rendono l’operazione complicata nei tempi. Restano poi vivi altri due nomi già circolati nelle ultime settimane: Andoni Iraola e Oliver Glasner.
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Il tecnico del Bournemouth continua a essere stimato dalla dirigenza rossonera, ma il suo entusiasmo verso il progetto Milan sembra essersi raffreddato col passare dei giorni. Sullo sfondo c’è il Crystal Palace, che potrebbe affidargli la panchina dopo l’addio di Glasner. Proprio Glasner, fresco vincitore della Conference League, è un altro profilo molto apprezzato a Casa Milan. L’austriaco rifletterà sul proprio futuro nei prossimi giorni. Intanto il Milan continua a muoversi su più tavoli, consapevole che dopo una stagione deludente servirà molto più di un semplice cambio in panchina per ripartire davvero.