Milan, Jaissle nuovo allenatore: ecco l'obiettivo di Rangnick

Il Milan accelera sulla scelta del nuovo allenatore, ma la sensazione è che il casting sia ancora completamente aperto. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono chiudere la questione in tempi rapidi, entro una settimana o poco più, e nelle ultime ore la lista dei candidati si è ulteriormente allargata.

Molto dipenderà anche dal futuro assetto dirigenziale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sul tavolo resta infatti il nome di Ralf Rangnick, profilo molto apprezzato da RedBird per guidare l’area sportiva rossonera. Ed è proprio Rangnick a spingere forte per Matthias Jaissle, allenatore tedesco dell’Al Ahli ed ex tecnico del Salisburgo nell’universo Red Bull. A soli 38 anni Jaissle si è già costruito una reputazione importante in Arabia Saudita, dove ha conquistato due Champions asiatiche consecutive allenando anche Franck Kessie. Il tecnico sarebbe intrigato dalla possibilità Milan, anche se resta da capire come potrebbe liberarsi dal contratto che lo lega all’Al Ahli fino al 2027.