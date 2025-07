Romano Floriani Mussolini zittisce la sinistra: "Il mio cognome? Forse più agli altri..."

“Sono qui per giocare a calcio. Il mio cognome? Ha dato più fastidio agli altri che a me”. Non è il classico dei figli d'arte. Ma il suo è un cognome pesante, anzi: pesantissimo. Romano Floriani Mussolini, dopo l'esperienza con la maglia della Lazio, è approdato in prestito alla Cremonese che da quest'anno disputerà il campionato di Serie A. E subito una certa sinistra ha polemizzato sul suo cognome.

“Sono felice di essere arrivato qui, ho accettato subito quando c’è stato il via libera - ha detto il pronipote del Duce -. Il mio cognome non mi ha mai causato problemi e, dal mio punto di vista, meno se ne parla meglio è. Sono qui per esprimermi in campo, non per altro. Penso che la Cremonese rappresenti l’occasione giusta per me, per tanti fattori: la scorsa stagione l’ho affrontata da avversario in campionato e ai playoff e mi sono rimasti impressi sia il tifo coinvolgente che lo stadio, che trovo molto bello", ha detto il terzino grigiorosso.