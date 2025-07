Iga Swiatek fa insorgere l'Italia: "Cosa metto nella pasta"

Che Iga Swiatek fosse una tennista fuori dal comune era chiaro da tempo. Ma nessuno si aspettava che anche le sue preferenze culinarie potessero attirare così tanto l’attenzione. Tutto è cominciato a Wimbledon, quando ha rivelato che il suo piatto preferito è la pasta con crema di fragole, conosciuta in Polonia come ‘makaron z truskawkami’. Una combinazione che, almeno a orecchie italiane, suona insolita. Lei stessa, sorridendo, scherzò: "Ho appena ricevuto un messaggio dal direttore del torneo Open d'Italia e mi ha detto che, siccome ho trionfato qui, l'anno prossimo aggiungeranno la pasta alle fragole al menù. Spero che gli italiani non mi odino…”.

In realtà, non si tratta di un capriccio gastronomico né di un’invenzione bizzarra. Ospite del podcast con Andy Roddick, Swiatek ha spiegato che questa pietanza è piuttosto comune in Polonia, un po’ come il fish and chips per gli inglesi. "L'ho mangiata da bambina — ha spiegato — È pasta con le fragole, la trovo fantastica e per farla occorre un po' di yogurt oppure panna acida".