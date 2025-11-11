Sabalenka, la frase rubata: l'insulto peggiore alla Rybakina

Aryna Sabalenka è finita di nuovo al centro delle polemiche per il suo modo di reagire alle sconfitte. Dopo la finale persa a Riad contro Elena Rybakina, la bielorussa si è lasciata sfuggire un commento che molti hanno interpretato come l’ennesimo tentativo di sminuire i meriti dell’avversaria. Non è la prima volta: già dopo la sconfitta al Roland Garros contro Coco Gauff aveva dichiarato che “ci fosse stata la Swiatek e non io, avrebbe vinto la finale”, frase poi ritrattata tra mille discussioni.

Questa volta, però, la battuta è arrivata direttamente in campo, catturata dai microfoni durante il saluto a rete. Sabalenka ha pronunciato il proverbio russo "Раз в год и палка стреляет", letteralmente “una volta all’anno anche un bastone spara”. Un modo di dire che, nel contesto, è sembrato un modo per insinuare che la vittoria della Rybakina fosse un evento fortuito, un colpo raro e fortunato più che il risultato di una prestazione superiore.