di Lorenzo Pastugliamartedì 11 novembre 2025
Sabalenka, la frase rubata: l'insulto peggiore alla Rybakina

Aryna Sabalenka è finita di nuovo al centro delle polemiche per il suo modo di reagire alle sconfitte. Dopo la finale persa a Riad contro Elena Rybakina, la bielorussa si è lasciata sfuggire un commento che molti hanno interpretato come l’ennesimo tentativo di sminuire i meriti dell’avversaria. Non è la prima volta: già dopo la sconfitta al Roland Garros contro Coco Gauff aveva dichiarato che “ci fosse stata la Swiatek e non io, avrebbe vinto la finale”, frase poi ritrattata tra mille discussioni.

Questa volta, però, la battuta è arrivata direttamente in campo, catturata dai microfoni durante il saluto a rete. Sabalenka ha pronunciato il proverbio russo "Раз в год и палка стреляет", letteralmente “una volta all’anno anche un bastone spara”. Un modo di dire che, nel contesto, è sembrato un modo per insinuare che la vittoria della Rybakina fosse un evento fortuito, un colpo raro e fortunato più che il risultato di una prestazione superiore. 

Aryna Sabalenka, crisi di nervi in campo: attimi di paura

Una crisi di rabbia, un gesto istintivo e un rischio enorme per Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo ha vissuto un v...

Un messaggio che non è passato inosservato, soprattutto perché la kazaka aveva legittimamente dominato il torneo ed era arrivata alla finale in uno stato di forma eccezionale. Sui social la reazione è stata immediata: molti tifosi e addetti ai lavori hanno sottolineato come da una numero uno del mondo ci si aspetti maggiore sportività, soprattutto nei momenti più difficili. 

Nonostante le critiche, Sabalenka ha chiuso l’anno con un vantaggio enorme nel ranking: 2.475 punti in più rispetto a Iga Swiatek, un margine che testimonia quanto sia stata dominante nel corso della stagione. Ora la “tigre di Minsk” si prenderà una pausa, come annunciato subito dopo la finale, spiegando che volerà alle Maldive “a bere la mia tequila”. Un break che potrebbe anche diventare l’occasione per riflettere su quanto, a volte, le parole pesino più di un dritto sbagliato.

