Anna Kalinskaya, dramma e crisi isterica a New York: immagini laceranti

Un anno fa Anna Kalinskaya e Jannik Sinner avevano fatto sognare i fan, mostrandosi innamorati tra sorrisi, baci e abbracci a bordo campo. Già, proprio 12 mesi fa veniva ufficializzata la loro love story, oggi già tramontata. Sinner, secondo le ultime indiscrezione, avrebbe una storia con Laila Hasanovic.
Della Kalinskaya, invece, si torna a parlare per il bruttissimo momento vissuto agli Us Open, la città in cui era stata celebrata l'unione con Sinner: la russa infatti è stata battuta senza appello da Iga Swiatek. Una partita terminata in lacrime, un vero e proprio crollo emotivo che non ha neppure provato a nascondere. Per inciso, la Kalinskaya contro la Swiatek è uscita a testa altissima: ha perso 7-6, 6-4. Insomma ha combattuto e tenuto testa alla campionessa polacca, ma non è bastato. Ragione per la quale con tutta probabilità la sconfitta ha bruciato sino a condurla al crollo emotivo.
Chi era presente non ha potuto fare a meno di chiedersi se dietro quel dolore ci fosse qualcosa di più della sola delusione sportiva. Forse le ferite lasciate dalla fine della relazione con Sinner bruciano ancora, o forse il 2025 si sta semplicemente rivelando un anno complicato per Anna, soprattutto in campo: i risultati non sono soddisfacenti. E ancora, le emozioni sono contrastanti e la pressione è elevatissima. Un quadro che sembra in netto contrasto con il momento d’oro che sta vivendo Jannik, sempre più protagonista dentro e fuori dal campo: ultimo atto, la clamorosa, brutale vittoria in tre set contro Aleksandr Bublik.