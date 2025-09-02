Anna Kalinskaya, dramma e crisi isterica a New York: immagini laceranti

Un anno fa Anna Kalinskaya e Jannik Sinner avevano fatto sognare i fan, mostrandosi innamorati tra sorrisi, baci e abbracci a bordo campo. Già, proprio 12 mesi fa veniva ufficializzata la loro love story, oggi già tramontata. Sinner, secondo le ultime indiscrezione, avrebbe una storia con Laila Hasanovic.

Della Kalinskaya, invece, si torna a parlare per il bruttissimo momento vissuto agli Us Open, la città in cui era stata celebrata l'unione con Sinner: la russa infatti è stata battuta senza appello da Iga Swiatek. Una partita terminata in lacrime, un vero e proprio crollo emotivo che non ha neppure provato a nascondere. Per inciso, la Kalinskaya contro la Swiatek è uscita a testa altissima: ha perso 7-6, 6-4. Insomma ha combattuto e tenuto testa alla campionessa polacca, ma non è bastato. Ragione per la quale con tutta probabilità la sconfitta ha bruciato sino a condurla al crollo emotivo.