Gigio Donnarumma, niente rinnovo: con chi lo sostituisce il Psg

Gigio Donnarumma è destinato a lasciare il Paris Saint Germain, probabilmente già quest'estate. Il numero uno ha il contratto in scadenza con i parigini e le trattative per il rinnovo non sembrano portare da nessuna parte. Anche perché i campioni di Francia non vogliono accontentare le richieste dell'entourage del giocatore e le sue elevate pretese economiche. Così l'azzurro si sta guardando intorno. Per l'ex Milan infatti le offerte non mancano. Soprattutto dalla Premier League, dove c'è un disperato bisogno di qualcuno che sia in grado di difendere così bene la propria porta.

Ma dove andrà Donnarumma? Al momento, ci sono due club su Gigio. Si tratta del Chelsea, che però non sembra intenzionato a garantire i 15 milioni netti a stagione chiesti dal portierone. Poi ci sono le due squadre di Manchester, il City e lo United. Potrebbe quindi scatenarsi un vero e proprio derby di mercato.