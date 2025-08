Danilo Gallinari, il dramma: la moglie incinta attaccata e morsa da uno squalo

Sono stati grandi attimi di tensione per Danilo Gallinari e sua moglie Eleonora Boi, ex giornalista Mediaset, presa di mira in un attacco da parte di uno squalo nelle acque di Isla Verde, nel nord di Porto Rico. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 31 luglio, quando la donna, incinta, si trovava in mare ed è stata improvvisamente morsa alla coscia destra. La ferita, descritta come profonda, ha richiesto un intervento medico immediato.

I soccorsi sono stati tempestivi: la Boi è stata subito medicata sulla spiaggia, quindi trasferita al Centro Medico Rio Piedras di San Juan. Secondo quanto confermato dalle autorità locali, le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Non sono ancora stati forniti dettagli precisi sull’estensione della ferita né sul tipo di squalo responsabile dell’attacco.

La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media italiani e internazionali, attirando l’attenzione del pubblico e dei fan di Gallinari, attualmente impegnato nei playoff della lega portoricana di basket. La coppia, molto seguita anche sui social, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’accaduto.

Fonti locali parlano di un forte spavento, ma anche di una gestione rapida ed efficace dell’emergenza, che ha evitato conseguenze peggiori. Resta ora da capire se l’episodio avrà ripercussioni sul soggiorno della coppia a Porto Rico e sugli impegni sportivi dell’atleta.

Gallinari ha firmato lo scorso 22 gennaio con la squadra locale Vaqueros de Bayamón, della Bsn. Dopo una carriera in Nba che lo ha visto protagonista con Knicks, Nuggets, Clippers, Thunder, Hawks, Celtics, Wizards e Pistons, il giocatore ha scelto Bayamón per un nuovo capitolo, motivato dalla possibilità di essere protagonista in campo. Finora ha mantenuto medie di circa 20 punti, 6 rimbalzi e 3 assist a partita.