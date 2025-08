Aryna Sabalenka, topless da urlo: la foto piccantissima

Aryna Sabalenka, attuale numero 1 del tennis femminile, ha sorpreso i suoi 3,3 milioni di follower su Instagram con una foto che non è passata inosservata: la tennista si è mostrata in topless, sorridente e serena, accompagnando lo scatto con la frase “a day spent in the sun”. Una Sabalenka, insomma, piccantissima.

Dopo l’amara uscita di scena a Wimbledon — dove è stata eliminata in semifinale da Amanda Anisimova — la 27enne bielorussa sembra voler voltare pagina, dedicandosi a qualche giorno di meritato relax prima dell’inizio degli Us Open, ormai alle porte.

Nell’immagine postata sul social, Sabalenka appare con i capelli sciolti, una leggera abbronzatura e una collana di conchiglie, mentre la luce calda della foto indoor mette in risalto spalle e gambe scoperte. Il post include anche altre immagini: uno scatto a bordo piscina e un selfie in auto. Non è la prima volta che la tennista condivide contenuti audaci, spesso si mostra in bikini, ma questa volta ha spinto l’asticella un po’ più in alto. Per la gioia di tutti i suoi numerosissimi fan...