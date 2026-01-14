Nick Kyrgios, eliminato e perde 1 milione? Raptus in campo

Nonostante si trattasse di una sorta d torneo-esibizione di beneficenza, Nick Kyrgios è riuscito comunque a dare un brutto spettacolo di sé. L'australiano ha superato il primo turno battendo il tennista amatoriale Yarwood con un gran passante di rovescio, salvo poi essere eliminato da Joanna Garland. La numero 117 al mondo aveva già eliminato un peso massimo del calibro di Alexander Zverev nello stesso torneo. Contro l'australiano ha servito sul suo rovescio, il quale ha provato la risposta profonda ma senza trovare la riga di fondo campo.

Kyrgios, dal canto suo, ha reagito malissimo. Prima si è accovacciato sulle ginocchia. Subito dopo ha scaraventato la sua racchetta con violenza sul cemento di Melbourne, spaccandola, prima di andare a rete per complimentarsi con l'avversaria di giornata e chiudere con un sorriso la sua esibizione.