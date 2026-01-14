Nick Kyrgios, eliminato e perde 1 milione? Raptus in campo

Nonostante si trattasse di una sorta d torneo-esibizione di beneficenza, Nick Kyrgios è riuscito comunque a dare un brutto spettacolo di sé. L'australiano ha superato il primo turno battendo il tennista amatoriale Yarwood con un gran passante di rovescio, salvo poi essere eliminato da Joanna Garland. La numero 117 al mondo aveva già eliminato un peso massimo del calibro di Alexander Zverev nello stesso torneo. Contro l'australiano ha servito sul suo rovescio, il quale ha provato la risposta profonda ma senza trovare la riga di fondo campo.
Kyrgios, dal canto suo, ha reagito malissimo. Prima si è accovacciato sulle ginocchia. Subito dopo ha scaraventato la sua racchetta con violenza sul cemento di Melbourne, spaccandola, prima di andare a rete per complimentarsi con l'avversaria di giornata e chiudere con un sorriso la sua esibizione.
Ma non finisce qui. Proprio negli istanti in cui Nick Kyrgios stava per essere eliminato dal torneo, a bordo campo c'erano tutti gli altri tennisti ad assistere all'esibizione. Tra questi c'era anche Jannik Sinner, noto incubo dello stesso australiano. Non appena Kyrgios ha perso la partita, Jasmine Paolini si è avvicinata al suo connazionale e gli ha tirato un pugnetto come a dire: "Hai visto???".
JOANNA GARLAND BEATS ALEXANDER ZVEREV AND NICK KYRGIOS BACK TO BACK AT THE 1 POINT SLAM— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 14, 2026
pic.twitter.com/YrOAqm4byz