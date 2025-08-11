Sinner, caos in allenamento con Vagnozzi: "Sei una merd***". Ma non è come sembra

Trasmesse integralmente sul canale Youtube di Tennis Tv, le sessioni d’allenamento di Cincinnati sono seguite quotidianamente da migliaia di appassionati, intenzionati a “carpire” qualche segreto dei propri beniamini. E in effetti una chicca è venuta fuori: non una mossa tecnica, ma psicologica che Sinner utilizza per caricarsi. Un autoinsulto , che il campione altoatesino — evidentemente — utilizza per motivarsi e stimolarsi a fare sempre meglio. Un siparietto che ha coinvolto lo stesso Sinner e il suo coach, Simone Vagnozzi , impegnati in un lavoro specializzato sul rovescio.

Meno di un’ora per aver ragione di Daniel Elahi Galan: Jannik Sinner ha fatto presto, anzi prestissimo, a sbrigare la pratica nel match inaugurale del Masters 1000 di Cincinnati. Cinquantanove minuti per piegare 6-1 6-1 il colombiano e staccare il biglietto per il terzo turno, quando se la vedrà col canadese Gabriel Diallo . Forse lo stesso staff del numero 1 si aspettava che Jannik impiegasse più tempo per chiudere il match a proprio favore. La “mossa” per tenerlo sulla corda? Allenamenti più o meno intensi sul cemento, sotto il sole cocente dell’Ohio. Allenamenti aperti alle telecamere, col microfono che – a volte – è in grado di giocare spassosi scherzi.

Dai toni coloriti ma tutt’altro che velenosi, è stato riportato integralmente dall’agenzia Adnkronos. Per spronare Jannik, Vagnozzi ha mimato il gesto del colpo da eseguire accompagnando il tutto con una frase: “Quando ti muovi così fai la differenza. Cerca di stare sopra con le spalle e arrivare così. Quando riesci, se ci riesci“. A quel punto Sinner ha completato d’istinto la frase: “Sei una m….. Se non ci riesci sei una m….“. Una frase, ovviamente, rivolta a se stesso e non all’allenatore. Che ha annuito con convinzione: “Ci devi riuscire sempre”.

Il successo lampo su Galan, insomma, ha caricato ancora di più Sinner e il suo team. Prossimo avversario il gigantesco canadese Gabriel Diallo, testa di serie numero 30 del torneo statunitense, che nel turno precedente ha avuto ragione dell’argentino Sebastian Baez in due set: 7-5 6-4 il punteggio. Prima assoluta per Sinner contro il 23enne che occupa la 35esima posizione del ranking e che fa della potenza al servizio il suo marchio di fabbrica. Un “bombardiere” da limitare al meglio. Il match, come reso noto dagli organizzatori, sarà il primo della sessione serale di lunedì 11 agosto: si giocherà infatti alle 19 locali, l’una della notte tra lunedì 11 e martedì 12 in Italia.