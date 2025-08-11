Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Nicola Pietrangeli, lo sfogo: "Sinner? Ma come si permettono"

lunedì 11 agosto 2025
Nicola Pietrangeli, lo sfogo: "Sinner? Ma come si permettono"

2' di lettura

"Le interviste? Mi cambiano le parole, basta così. Alla fine quello che non capisco è come la gente possa pensare che io voglia parlare male di Sinner perché rosicherei. Ma perché? Perché dovrei parlarne male? Mi chiedo come si permettano". Così, in una lunga intervista pubblicata sul sito di SuperTennis, Nicola Pietrangeli, un mese esatto dal suo 92esimo compleanno. 

"Vorrei un giorno senza dolore. Perché ho questo dolore fisso all'osso sacro che mi impedisce di muovermi. Le hanno provate tutte. E poi mi manca la peppa. Mi chiamano tutti i giorni gli amici. Mi dicono che manca il quarto per giocare a carte. Ma mi manca il riposo", ha detto poi Pietrangeli. "Con questo dolore permanente non c'è un attimo di riposo. Ho battuto il cancro ma non la vecchiaia, come dicono i miei figli", ha continuato l'ex campione del tennis, che ha parlato dei suoi recenti giorni difficili, del ricovero in ospedale e della perdita del figlio Giorgio. "Ci sono quelli che si buttano per terra, che si disperano. No, io non sono tra quelli. Rivedo Giorgio come fosse oggi, lo ricordo soffrire: stava male, non si alzava dal letto. Soffriva tanto. Sua moglie, Carola, è stata una santa. È stata brava. Proprio così. Adesso lei e la piccola Nicola vivono da una zia", ha spiegato Pietrangeli. 

Sinner, caos in allenamento con Vagnozzi: "Sei una merd***". Ma non è come sembra

Meno di un’ora per aver ragione di Daniel Elahi Galan: Jannik Sinner ha fatto presto, anzi prestissimo, a sbrigare...

Mi ha sorpreso molto tutto quello che è successo dopo la morte di Giorgio. L'iniziativa dei cento surfisti suoi amici, i tanti notiziari delle tv e gli articoli dei giornali. È stato bellissimo, grazie", ha concluso l'ex campione azzurro.

Jannik Sinner, la polemica su Cincinnati: "Qui non c'è molto da fare..."

Al Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner ha liquidato Daniel Elahi Galan con un netto 6-1, 6-1, un match talmente ra...

Apprensione Nicola Pietrangeli, la confessione-choc: "Vorrei un giorno senza dolore"

Passatempo Jannik Sinner, clamoroso: ecco cosa fa per combattere la noia

Senza peli sulla lingua Jannik Sinner, la polemica su Cincinnati: "Qui non c'è molto da fare..."

tagnicola pietrangelijannik sinner

Apprensione Nicola Pietrangeli, la confessione-choc: "Vorrei un giorno senza dolore"

Passatempo Jannik Sinner, clamoroso: ecco cosa fa per combattere la noia

Senza peli sulla lingua Jannik Sinner, la polemica su Cincinnati: "Qui non c'è molto da fare..."

ti potrebbero interessare

1269x710

Nicola Pietrangeli, la confessione-choc: "Vorrei un giorno senza dolore"

3072x2117

Jannik Sinner, clamoroso: ecco cosa fa per combattere la noia

L.P.
3072x2173

Jannik Sinner, la polemica su Cincinnati: "Qui non c'è molto da fare..."

L.P.
315x172

Sinner, caos in allenamento con Vagnozzi: "Sei una merd***". Ma non è come sembra

L.P.