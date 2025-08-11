Nicola Pietrangeli, lo sfogo: "Sinner? Ma come si permettono"

"Le interviste? Mi cambiano le parole, basta così. Alla fine quello che non capisco è come la gente possa pensare che io voglia parlare male di Sinner perché rosicherei. Ma perché? Perché dovrei parlarne male? Mi chiedo come si permettano". Così, in una lunga intervista pubblicata sul sito di SuperTennis, Nicola Pietrangeli, un mese esatto dal suo 92esimo compleanno.

"Vorrei un giorno senza dolore. Perché ho questo dolore fisso all'osso sacro che mi impedisce di muovermi. Le hanno provate tutte. E poi mi manca la peppa. Mi chiamano tutti i giorni gli amici. Mi dicono che manca il quarto per giocare a carte. Ma mi manca il riposo", ha detto poi Pietrangeli. "Con questo dolore permanente non c'è un attimo di riposo. Ho battuto il cancro ma non la vecchiaia, come dicono i miei figli", ha continuato l'ex campione del tennis, che ha parlato dei suoi recenti giorni difficili, del ricovero in ospedale e della perdita del figlio Giorgio. "Ci sono quelli che si buttano per terra, che si disperano. No, io non sono tra quelli. Rivedo Giorgio come fosse oggi, lo ricordo soffrire: stava male, non si alzava dal letto. Soffriva tanto. Sua moglie, Carola, è stata una santa. È stata brava. Proprio così. Adesso lei e la piccola Nicola vivono da una zia", ha spiegato Pietrangeli.