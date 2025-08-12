È morto Mattia Debertolis: dramma durante la gara

Mattia Debertolis, atleta trentino di 29 anni della Nazionale italiana di Corsa Orientamento, è morto a seguito di un grave problema di salute durante la gara d’esordio dei World Games a Chengdu, in Cina. Ingegnere civile, lavorava a Stoccolma. La Federazione Italiana Sport Orientamento (Fiso) ha annunciato la sua scomparsa, sottolineando che Debertolis è stato assistito fino all’ultimo dalla famiglia e dai compagni di squadra.

Durante la gara di venerdì, il Gps di Debertolis, dispositivo obbligatorio per gli atleti, ha smesso di trasmettere, segnalandolo fermo. Questo ha attivato immediatamente i soccorsi: l’atleta è stato trovato e trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto. Il Presidente della Fiso, Alfio Giomi, ha espresso profondo cordoglio, inviando un messaggio alla squadra di Mtb-O, pronta a competere ai Campionati Mondiali in Polonia. Su volontà della famiglia di Debertolis e con l’approvazione del Consiglio Federale, gli atleti parteciperanno alle gare in suo onore e memoria. Giomi ha invitato i corridori a indossare, ove possibile, il lutto al braccio durante le competizioni, compatibilmente con l’attrezzatura consentita.