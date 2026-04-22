Juve-Bologna, lite furiosa tra Spalletti e Lucumì: "Che cazz*** vuoi?"

La Champions si avvicina, ora la super sfida col Milan che varrà tanto in ottica terzo posto. La Juve resta salda in classifica a quota 63 punti, dopo la vittoria sul Bologna per 2-0, e conserva ora un margine rassicurante su Como e Roma (ferme entrambe a quota 58). Il distacco dalla coppia composta da rossoneri e Napoli è di tre lunghezze, quindi ancora tutto fattibile. Il successo contro il Bologna di Vincenzo Italiano è arrivato al termine di una prova solida e attenta, grazie all’equilibrio e alla compattezza mostrati dalla squadra di Luciano Spalletti, nonostante un Kenan Yıldız non al meglio.

L’allenatore bianconero ha vissuto la gara con grande intensità, arrivando a prendersela con il giocatore del Bologna, Jhon Lucumí, dopo un confronto con Francisco Conceição. Il difensore, applaudendo in modo provocatorio l’esterno portoghese, ha innescato una reazione immediata dalla panchina. "Oh, che cazz*** vuoi?" urla Spalletti, visibilmente irritato, invitando subito il suo giocatore a reagire: "Ora puntalo!". Il tecnico ha provato anche a richiamare direttamente Lucumí: "Che caz*** vuoi Lucu? Oh Lucu!", senza però ottenere risposta.