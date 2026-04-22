Nerman Fatic, "scemo!": rissa sfiorata al Challenger di Roma

Un vero e proprio momento di tensione, quello andato di scena al Roma Open Challenger, torneo che tradizionalmente anticipa gli Internazionali d’Italia e che quest’anno ha già regalato scintille. Sul campo del Garden, durante il match di primo turno tra il bosniaco Nerman Fatic e il taiwanese Tseng, la partita è stata interrotta da un acceso confronto tra il tennista e uno spettatore a bordo campo. Nel primo set, in un momento delicato dell’incontro. Sul punteggio in equilibrio, un nastro sfortunato ha condannato Fatic, con la pallina che è ricaduta beffardamente nel suo campo. Palla break e la reazione del giocatore è immediata: colpendo la pallina con rabbia. A quel punto, dalle prime file arriva una provocazione inattesa. Uno spettatore lo apostrofa dicendo: "A' scemo, che ti pensi di stare a casa tua?”.

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Parole che Fatic ha compreso perfettamente, non lasciandole correre. Si è avvicinato rapidamente verso la tribuna, visibilmente infastidito, cercando il confronto diretto con l’uomo che lo ha provocato. La situazione è rischiata di degenerare, ma l’intervento del giudice di sedia è stato immediato: l’arbitro è sceso dal seggiolone e si è frapposto tra i due, richiamando il giocatore e invitandolo a tornare alla calma. Per qualche minuto il match è passato in secondo piano, con la discussione che è proseguita nel mentre che Tseng è rimasto dall’altra parte del campo.

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