Libero logo
Scandalo escort
Jannik Sinner
Iran

Nerman Fatic, "scemo!": rissa sfiorata al Challenger di Roma

di Lorenzo Pastugliamercoledì 22 aprile 2026
Nerman Fatic, "scemo!": rissa sfiorata al Challenger di Roma

2' di lettura

Un vero e proprio momento di tensione, quello andato di scena al Roma Open Challenger, torneo che tradizionalmente anticipa gli Internazionali d’Italia e che quest’anno ha già regalato scintille. Sul campo del Garden, durante il match di primo turno tra il bosniaco Nerman Fatic e il taiwanese Tseng, la partita è stata interrotta da un acceso confronto tra il tennista e uno spettatore a bordo campo. Nel primo set, in un momento delicato dell’incontro. Sul punteggio in equilibrio, un nastro sfortunato ha condannato Fatic, con la pallina che è ricaduta beffardamente nel suo campo. Palla break e la reazione del giocatore è immediata: colpendo la pallina con rabbia. A quel punto, dalle prime file arriva una provocazione inattesa. Uno spettatore lo apostrofa dicendo: "A' scemo, che ti pensi di stare a casa tua?”.

Adriano Panatta ossessionato da un sogno: "In mano ho una spazzola"

Cinquant’anni fa una vittoria da sogno al Foro italico, il 30 maggio 1976, in finale contro Guillermo Vilas. A cin...

Parole che Fatic ha compreso perfettamente, non lasciandole correre. Si è avvicinato rapidamente verso la tribuna, visibilmente infastidito, cercando il confronto diretto con l’uomo che lo ha provocato. La situazione è rischiata di degenerare, ma l’intervento del giudice di sedia è stato immediato: l’arbitro è sceso dal seggiolone e si è frapposto tra i due, richiamando il giocatore e invitandolo a tornare alla calma. Per qualche minuto il match è passato in secondo piano, con la discussione che è proseguita nel mentre che Tseng è rimasto dall’altra parte del campo. 

Jannik Sinner, Simone Vagnozzi lo mette all'angolo: "Devo dire cose scomode"

"Io sono il rompiballe… Sono quello che deve dire le cose scomode. Il poliziotto cattivo, diciamo. Darren &e...

Alla fine, grazie anche alla gestione dell’arbitro, la tensione si è placata e la partita è ripresa regolarmente. Un episodio che ha incredibilmente scosso Fatic nel modo giusto, che ha cambiato marcia ed è riuscito a ribaltare l’inerzia dell’incontro, imponendosi con un netto 6-3 6-4. Un risultato arrivato un po’ a sorpresa, considerando che Tseng era la testa di serie numero due del torneo. Quando insomma la rabbia può fare la differenza.

tag
roma
open challenger
nerman fatic

1 a 1 Roma, finisce 1 a 1 con l'Atalanta: ora la Champions League si allontana

A Roma Roma, l'ideologia gender arriva all'asilo: scoppia l'ira dei genitori e di FdI

Cosa è successo Gian Piero Gasperini, la crisi nervosa: prima le lacrime, poi calci alla porta

ti potrebbero interessare

Inter, love story tra Monica Bertini e Ausilio? Chivu, clamorosa gaffe e conferma

Inter, love story tra Monica Bertini e Ausilio? Chivu, clamorosa gaffe e conferma

Redazione
Jannik Sinner, Simone Vagnozzi lo mette all'angolo: "Devo dire cose scomode"

Jannik Sinner, Simone Vagnozzi lo mette all'angolo: "Devo dire cose scomode"

Inter-Como, rumors su Cristian Chivu: "Quel che è successo resta in spogliatoio"

Inter-Como, rumors su Cristian Chivu: "Quel che è successo resta in spogliatoio"

Juventus, decide Spalletti: una squadra da scudetto, ecco chi arriva

Juventus, decide Spalletti: una squadra da scudetto, ecco chi arriva

Claudio Savelli