Insulti a Meloni, FdI replica a Solovyov e Zakharova: "Marionette che non possono scalfirti"

Fratelli d'Italia fa quadrato attorno a Giorgia Meloni. Con un post su X il partito del presidente del Consiglio commenta, senza menzionarli, gli insulti arrivati dalla Russia. Prima tramite Vladimir Solovyov, conduttore della tv di Stato russa, poi attraverso la portavoce degli Esteri Marija Zakharova. "Presidente Meloni, non saranno le offese di qualche marionetta a scalfirti. Al tuo fianco, l’Italia", si legge sui social di FdI. Nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact), il giornalista russo si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier "fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia" e apostrofandola come "PuttaMeloni".

DiMartedì, Massimo Giannini: "Solovyev contro Meloni? Non è un incidente diplomatico" "L'unico aspetto del trasformismo meloniano che va apprezzato riguarda la Russia": Massimo Giannini lo ha ...

A poche ore di distanza, l'attacco di Zakharova: l'Italia è stata "confusa dalla sua stessa propaganda per anni" e dovrebbe chiedersi "da che parte della storia si trova. Per anni sono stati confusi dalla loro stessa propaganda. Hanno permesso ai media occidentali, concentrati su Washington e Londra, di prenderli in giro. Non è più solo una questione di doppi standard, ma di mancanza di standard e, la cosa peggiore, di mancanza di coscienza".

Solovyev, chi è il propagandista del Cremlino che vuole sterminare gli ucraini È uno dei volti televisivi più noti della propaganda del Cremlino, è la voce non ufficiale attraver...