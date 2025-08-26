Sinner, il siluro di Adriano Panatta: "Io non mi sarei ritirato"

Durante l’ultima puntata de La Domenica Sportiva, Adriano Panatta ha commentato il ritiro di Jannik Sinner dal Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, colpito da un virus gastrointestinale, aveva deciso comunque di affrontare Carlos Alcaraz in finale, per rispetto del pubblico, ma dopo soli 23 minuti e cinque game consecutivi persi ha preferito interrompere la partita per non compromettere ulteriormente la sua condizione fisica.

Panatta ha ricostruito così la vicenda: "Sinner è un ragazzo semplicissimo. Ha avuto un problema a Cincinnati, uno di quelli che abbiamo avuto tutti noi una volta nella vita, un virus gastrointestinale. Ha passato male la notte e la mattina dopo non si reggeva in piedi, ma è normale. Lui sperava di potercela fare. Poi Alcaraz non è che quel giorno giocava malino, giocava benissimo e quindi sul 5-0 si è fermato", ha dichiarato l’ex campione.