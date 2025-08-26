Sinner, il Nyt pazzo di Jannik: "Alto e affascinante, perché è diverso dagli altri"

Il New York Times è pazzo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo si trova negli Stati Uniti e oggi, martedì 26 agosto, è atteso al debutto nello us Open, l'ultimo grande Slam della sua stagione. Il quotidiano newyorkese esalta la sua figura, evidenziandone le qualità morali e anche il suo aspetto fisico.

"Un titolo a Wimbledon è il tipo di trionfo che cambia la vita e che ha mandato la testa e il cuore dei precedenti vincitori sulle nuvole - si legge in un articolo apparso sul Nyt -. Sinner, un ventiquattrenne alto e affascinante che ha già accumulato una fortuna a nove cifre in premi in denaro e contratti di sponsorizzazione, potrebbe soddisfare quasi ogni desiderio con pochi tocchi del suo telefono. Ma è tornato a casa".