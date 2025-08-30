Floriani Mussolini brilla nella Cremonese: cosa spunta sulla maglietta, la sinistra impazzisce

Fa impazzire di gioia i tifosi della Cremonese e, forse, impazzire e basta chi a sinistra è pronto a strumentalizzare tutto, pure il pallone. Romano Floriani Mussolini, giovane talento che i grigiorossi hanno prelevato in prestito dalla Lazio (dopo le esperienze con Pescara e Juve Stabia) è stato uno dei grandi protagonisti della seconda vittoria di fila degli uomini di Davide Nicola: dopo il clamoroso 2-1 al debutto a San Siro contro il Milan, ecco il rocambolesco 3-2 in casa contro il Sassuolo, altra neopromossa. Sei punti in 2 gare e primo posto in classifica. Una bella soddisfazione, soprattutto per il figlio di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani (e dunque bisnipote del Duce), alla prima in Serie A.

"Sono felicissimo per l'esordio, è un sogno che si avvera. Aver dato il mio contributo mi rende ancora più contento. Abbiamo un allenatore che ci tiene tutti sul pezzo e che ci chiede di viaggiare ad alta intensità, credo che questa cosa si veda in campo". L'esterno offensivo si è anche procurato il rigore decisivo nel recupero. "Mi era dispiaciuto che l'arbitro avesse annullato il gol di Okereke, ma ha visto un mio fallo e ha fischiato. Siamo stati bravi a credere fino alla fine nella vittoria, fino all'episodio del calcio di rigore. Fa un certo effetto guardare la classifica, ringrazio tutti coloro che mi stanno facendo i complimenti. E' stata sicuramente una giornata molto emozionante", aggiunge il 22enne.