Floriani Mussolini brilla nella Cremonese: cosa spunta sulla maglietta, la sinistra impazzisce

Fa impazzire di gioia i tifosi della Cremonese e, forse, impazzire e basta chi a sinistra è pronto a strumentalizzare tutto, pure il pallone. Romano Floriani Mussolini, giovane talento che i grigiorossi hanno prelevato in prestito dalla Lazio (dopo le esperienze con Pescara e Juve Stabia) è stato uno dei grandi protagonisti della seconda vittoria di fila degli uomini di Davide Nicola: dopo il clamoroso 2-1 al debutto a San Siro contro il Milan, ecco il rocambolesco 3-2 in casa contro il Sassuolo, altra neopromossa. Sei punti in 2 gare e primo posto in classifica. Una bella soddisfazione, soprattutto per il figlio di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani (e dunque bisnipote del Duce), alla prima in Serie A.
"Sono felicissimo per l'esordio, è un sogno che si avvera. Aver dato il mio contributo mi rende ancora più contento. Abbiamo un allenatore che ci tiene tutti sul pezzo e che ci chiede di viaggiare ad alta intensità, credo che questa cosa si veda in campo". L'esterno offensivo si è anche procurato il rigore decisivo nel recupero. "Mi era dispiaciuto che l'arbitro avesse annullato il gol di Okereke, ma ha visto un mio fallo e ha fischiato. Siamo stati bravi a credere fino alla fine nella vittoria, fino all'episodio del calcio di rigore. Fa un certo effetto guardare la classifica, ringrazio tutti coloro che mi stanno facendo i complimenti. E' stata sicuramente una giornata molto emozionante", aggiunge il 22enne.
Tutti lo aspettavano al varco: metà del suo cognome, e la storia familiare, rischiavano infatti di risultare pesanti e aggiungere pressione ben oltre quella sportiva. Lui ha dribblato le polemiche: niente "Mussolini", sulla schiena campeggiava un più anonimo "Romano", il suo nome di battesimo. Attenzione, però, perché il numero scelto, il "22" potrebbe regalare agli antifascisti più ossessionati un nuovo spunto polemico.
"A Milano non ci aspettavamo di portare a casa l'intera posta in palio, abbiamo ottenuto più del previsto - riflette a caldo mister Nicola -. Stasera avevo chiesto alla squadra di essere competitiva, abbiamo prodotto tanto e credo che la vittoria sia corretta e meritata. Non siamo ancora al top dal punto di vista fisico, ma ho visto l'atteggiamento giusto ed è un successo che ci rende felici anche per come è arrivato". "Siamo una squadra in costruzione, siamo solo all'inizio e dobbiamo migliorare in tutto - sottolinea Il tecnico grigiorosso al microfono di Dazn -. Sappiamo che arriveranno momenti difficili, in A può capitare di subire l'abilità dell'avversario e di sprecare una situazione di doppio vantaggio. Devo fare i complimenti a Guida per aver gestito molto bene la partita, ero convinto che il gol del 3-2 di Okereke fosse regolare e invece aveva ragione lui. In quel momento siamo stati bravi a non mollare, a credere di poterla vincere". Nicola applaude infine la prova di Floriani Mussolini: "Felice per lui e per il suo esordio. Ne ho già fatti esordire altri contro il Milan, ne abbiamo ancora da lanciare, ma valuterò in base ai momenti. Lui è stato bravo a sfruttare il momento, ma deve continuare a lavorare".