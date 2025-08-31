Sinner, tutti in piedi: "Questa è la giocata più bella agli Us Open"

Jannik Sinner, numero uno al mondo, ha conquistato gli ottavi di finale degli US Open 2025 superando Denis Shapovalov in un match intenso, deciso da un punto spettacolare che ha segnato la svolta. Sul 5-4 per il canadese nel terzo set, con Shapovalov al servizio per chiuderlo, Sinner ha regalato al pubblico dell’Arthur Ashe Stadium una giocata memorabile. Dopo uno scambio di 30 colpi, Shapovalov ha tentato una smorzata, costringendo Sinner a correre oltre la riga di fondo. Con straordinaria lucidità, l’azzurro ha risposto con una controsmorzata seguita da un pallonetto perfetto, «profondo, preciso, inatteso», che ha scavalcato il canadese, incapace di raggiungerlo nonostante il tentativo.

L’esultanza di Sinner e gli applausi del pubblico hanno sancito il momento cruciale.Quel punto ha invertito l’inerzia del match, permettendo a Sinner di ottenere il contro-break e pareggiare sul 5-5. Dopo un primo set perso e un terzo iniziato in svantaggio (3-0), l’italiano ha cambiato ritmo, trovando sicurezza e determinazione. Con sette game consecutivi, ha domato Shapovalov, chiudendo la partita e qualificandosi per gli ottavi, dove affronterà Aleksandr Bublik. La giocata, destinata agli highlights del torneo, ha dimostrato la capacità di Sinner di reagire sotto pressione, trasformando un momento critico in una vittoria psicologica e tecnica, consolidando il suo status di favorito e incantando il pubblico americano.