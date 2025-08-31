Us Open, allarme ritiri e infortuni: cosa sta accadendo, il pesante sospetto

È allarme ritiri agli Us Open. Fino ad ora il torneo americano ha contato ben otto ritiri. L'ultimo è stato quello di Flavio Cobolli. Il tennista italiano ha lasciato vincere l'avversario per un problema al polso. Prima di lui, solo nel terzo turno, hanno gettato la spugna anzitempo anche il tedesco Daniel Altmaier contro De Minaur (stiramento alla coscia) e il polacco Kamil Majchrzak contro Riedi.

Finita qui? Niente affatto. In precedenza si era ritirato l'americano Ben Shelton. Il motivo? Un problema alla spalla sinistra. Per non parlare poi di Jack Draper, che non si era presentato neppure in campo al secondo turno per un infortunio all'omero sinistro. Al primo turno erano stati costretti ad abbandonare Sebastian Korda e Shang Juncheng. Lo stesso Novak Djokovic ha avuto vari problemi di vesciche. Per quanto riguarda le donne, invece, finora i ritiri a Flushing Meadows sono stati due: Nuria Parrizas-Diaz al primo turno ed Eva Lys al secondo.