Sinner-Musetti, profezia di Barazzutti: "Cosa deciderà il match"

Il compito, però, sarà arduo. “ Sinner è incredibile, lo conosciamo bene: ha la capacità di alzare il livello a seconda del match, una dote straordinaria — ha aggiunto — La vittoria con Bublik, dopo le difficoltà con Shapovalov, lo dimostra. Lorenzo dovrà variare, alternare rovescio in back, accelerazioni, smorzate e cambi di ritmo: è l’unico tennis possibile per provare a contrastarlo”.

Corrado Barazzutti segue da vicino la crescita di Lorenzo Musetti e, alla vigilia del derby tricolore con Jannik Sinner nei quarti degli US Open, non nasconde l’ottimismo: “Lorenzo è in crescendo, migliora match dopo match — le sue parole — Negli ottavi contro Munar ha sfiorato la perfezione: ordinato, creativo, incisivo. È rinato proprio nel torneo più importante dopo un periodo non semplice post Roland Garros”.

Un derby che va oltre la tattica. “Jannik e Lorenzo si conoscono bene, la componente emotiva sarà fondamentale — ha detto ancora Barazzutti — Jannik ha più pressione, deve difendere titolo e il posto da numero 1. Lorenzo può giocare più tranquillo: se sta bene ed è libero di testa, vale i migliori al mondo”.

Barazzutti non risparmia elogi: “Il suo tennis è tra i più belli in assoluto. Il rovescio a una mano è un’opera d’arte, il massimo godimento nel tennis”. E anche sul piano fisico arrivano buone notizie: “Ha superato qualche noia, ora sta benissimo. È molto preparato atleticamente, una sua dote di cui si parla troppo poco”. Sul futuro, l’ex capitano azzurro conferma di avere “un accordo di 15 settimane” per tornare nel box di Lorenzo, accanto a coach Simone Tartarini: “Tornerò dopo la trasferta in Asia”. E sogna in grande: “Lorenzo oggi sarebbe qualificato alle Finals di Torino, ma la concorrenza è altissima. C’è speranza, serve continuità”.