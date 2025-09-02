Jannik Sinner, la scommessa da 300mila dollari terremota il tennis

Una puntata da 300 mila dollari su Jannik Sinner terremota il mondo del tennis. Drake, celebre rapper statunitense, è noto per la sua passione per le scommesse sportive, anche se il suo bilancio non è sempre positivo: spesso le sue giocate finiscono male. Tuttavia, la recente serie di successi del campione altoatesino sembra averlo convinto a rischiare ancora. Per la finale degli US Open di mercoledì 3 settembre, alla vigilia dei quarti di finale tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, l’artista ha deciso di puntare tutto sul secondo. Vittoria finale, secondo il rapper, per il numero 1 al mondo.

Con questa nuova scommessa, Drake tenta di invertire la rotta della famosa “Drake curse”, la sua presunta maledizione sportiva. Negli ultimi mesi, infatti, il musicista ha perso ingenti somme in puntate su UFC, Formula 1, NBA e boxe. Il precedente più eclatante nel tennis risale agli US Open 2024, quando aveva investito 210 mila dollari (circa 181 mila euro) sulla vittoria di Taylor Fritz contro Sinner, per poi vederlo uscire di scena in tre set.

Dopo quella disfatta, il rapper si è arci-convinto della forza del numero uno italiano, e molti credono che questa possa essere l’occasione giusta per spezzare la scia di scommesse fallite. Anche se, ovviamente, i più superstiziosi guardano alla puntata con timore.