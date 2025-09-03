Kyrgios, la Muchova in lacrime per l'ex? E lui l'umilia

La tennista ceca Karolina Muchova ha vissuto momenti difficili durante il match contro Sorana Cirstea agli Us Open per via della presenza sugli spalti del suo ex. Una presenza che l’ha infastidita non poco. Sulla vicenda è intervenuto anche l'australiano Nick Kyrgios, che ha commentato il video della giocatrice in lacrime. "Presentarsi alla sua partita è follia. Haha, la mossa beta definitiva", ha scritto.
Cosa vuol dire mossa beta? Si tratta di un'espressione tipica del gergo social: per beta si intende un soggetto opposto a quello alpha, che è considerato dominante. Kyrgios, dunque, ha preso in giro l’ex della Muchova senza mezzi termini, definendolo come persona di serie B o comunque di basso livello per continuare a infastidire la giocatrice.
L'episodio risale a giovedì 28 agosto, quando la tennista ha sfidato la Cirstea per l’accesso al terzo turno degli Us Open. A un certo punto del match, la ceca si è accorta della presenza del suo ex sugli spalti. Dunque, gli ha chiesto più volte di andarsene. Lui, però, in un primo momento ha rifiutato di muoversi. Poco dopo la Muchova è scoppiata in lacrime. "Di fronte al mio box si è seduto il mio ex ragazzo, che a volte compare in posti dove non dovrebbe essere, cioè dove sono io - ha spiegato l'atleta nel post-partita -. Questo mi ha un po’ spaventata. Gli ho detto che poteva andarsene, non è andato subito, poi però se n’è andato. Ma per me, in quel momento, è stato difficile riuscire a concentrarmi sul tennis".
Tennis Player Karolina Muchova broke down in tears after spotting her ex-boyfriend in the crowd during a match pic.twitter.com/MNkyqayPRg— Instablog9ja (@instablog9ja) September 2, 2025